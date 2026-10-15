La Reina se moviliza para concientizar sobre cáncer de mama con masiva corrida

En un noble encuentro organizado por la empresa Totti, con el patrocinio de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de La Reina, sobre 3 mil personas se reunieron en la jornada deportiva “Corramos Juntas”, que este 2026 contempló distancias de 5K y 7K. El costo de participación se destina a apoyar tratamientos de kinesiología oncológica para la Fundación Chile Sin Cáncer.

Ya es un clásico a estas alturas. Es que nuevamente la Plaza Ossandón de La Reina fue el punto de encuentro de la que ya es la tercera edición de la corrida “Corramos Juntas”, iniciativa convocada por la empresa Totti y que busca promover la prevención y la concientización sobre el cáncer de mama. En esta versión 2026, las participantes pudieron elegir entre recorridos de 5K y 7K, en una jornada que unió deporte, solidaridad y autocuidado.

Y aunque las inscripciones, tal como la versión anterior, fueron de 3 mil personas, claramente a la “pista” llegaron muchos más, acompañando a sus representantes, superando los 4 mil asistentes. El punto de partida y llegada congregó a familias y participantes que vistieron de rosado para sumarse a esta causa. Además de la actividad deportiva, la jornada contempló espacios informativos y actividades enmarcadas en el Mes del Cáncer de Mama, reforzando la importancia de la prevención y el acompañamiento a quienes enfrentan esta enfermedad.

Y más allá de la bella postal deportiva, la corrida buscó relevar la importancia de la prevención y el autocuidado a través de una instancia abierta a la comunidad, en la que el deporte se convierte en una oportunidad para generar conciencia y apoyar una causa solidaria. En ese afán, cada vez el interés por estar es mayor y más considerando que costo de participación se destina a apoyar tratamientos de kinesiología oncológica para la Fundación Chile Sin Cáncer.

Uno de los más entusiastas asistentes fue el ministro del Deporte, Francisco Riveros, quien se sumó a esta jornada concientización junto a la comunidad. “Una causa muy importante y hermosa, así que estoy feliz de estar acá. Es una gran corrida, muy lindo el ambiente, además que es la comuna donde pasé toda mi infancia. Felicito al Alcalde Palacios y al Concejo Municipal por cómo han ido promoviendo el deporte a través de los años”, señaló.

Otro de los que celebró la realización de esta iniciativa será el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, quien destacará el valor de reunir a la comunidad en torno al deporte, la prevención y la solidaridad. “Es increíble lo que vivimos. Tenemos una alianza maravillosa entre ‘Corramos Juntas’ y la municipalidad, así que sólo me queda felicitar a todos los que se motivaron para colaborar con una causa tan importante como el cáncer de mamas”, indicó el edil.

La representante de la empresa Totti, Francesca Cingarotti, valoró el objetivo de la velada y la proyección de sus objetivos. “Estamos muy felices por la gran convocatoria de mujeres y familias que nos acompañaron en esta jornada. Gracias por ser parte de esta iniciativa. Nosotros seguiremos promoviendo la importancia de la prevención, los exámenes regulares y el autocuidado”, cerró.