Brian Fernández ha tenido una carrera con lindos momentos, pero eclipsada por problemas fuera de la cancha. En Coquimbo Unido tuvo un fugaz paso, el que ahora aclara.

Fernández siempre demostró grandes condiciones, pero su adicción a las drogas lo alejó de la cancha en sus mejores momentos. Supo brillar en Unión La Calera, Necaxa y Portland Timbers de Estados Unidos, pero el vicio terminó siendo el peor defensa que enfrentó.

La verdad de la salida de Fernández de Coquimbo

A fines de 2024, Coquimbo Unido sorprendió al anunciar a Brian Fernández como refuerzo. Pese a sus inconvenientes, había gran expectativa por la imagen que había dejado jugando por los Cementeros. Sin embargo, solo unos días después, se fue del club.

“No llegué ni a jugar. Hice la pretemporada, todo bien, pero bueno. Cosas que pasaron en el momento de ellos. Decidí irme. Hice un video que necesitaba estar con mi familia, que era lo más importante y bueno, pasaron cosas. Agarré y me vine. No fue por eso, la hice corta”, contó Fernández a Sistema Joaco Santos. Hasta se habló que el jugador había tenido una recaída, algo que niega.

ver también En seis meses la rompió toda en el fútbol chileno, soñó con jugar en Colo Colo y ahora confiesa que probó la cocaína a los 13 años

“Hablé las cosas con ellos, las cuales no era lo que habíamos planeado. Decidí hablar no más y despedirme de la mejor manera. Se especuló con muchas cosas, pero no son las que pasaron. Al final lo digo, no tuve problemas en decirle”, confesó. De hecho, el argentino de 32 años contó que hasta se había planeado un duelo con la U para enfrentarlo contra su hermano, Leandro Fernández.

“El torneo de verano se hizo en Coquimbo porque el Lea estaba en U. de Chile y yo quise que se jugara ahí. Yo Brian lo decidí. Lo hicieron por mí y por Lea, para que se encontraran los Fernández en una cancha. No alcancé a jugar con mi hermano, que se enojó también“, remarcó Brian. Ahí contó la verdad: se fue por problemas con la dirigencia de los Piratas.

Fernández es muy querido en Unión La Calera. Imagen: Photosport

“‘Por qué no aguantaste’, me decía Lea. No, las cosas como son. A mí ante una falta me echan, por qué yo me tengo que aguantar que me mientan. No lo quiero contar, es una cosa mía con el presidente (Jorge Contador Araya)“, cerró.

Pese a estos inconvenientes, Brian Fernández asegura que tiene lindos recuerdos del país, sobre todo por su paso por Unión La Calera en 2018. “12 partidos, 11 goles. Ahí me compra el Necaxa. Es lindo el fútbol chileno. Me fue bien, me quieren mucho en Chile“, cerró el argentino.