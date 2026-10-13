La ANFP asume el fracaso con la final de la Copa de La Liga, por lo que se buscará otra fecha para encontrar al primer campeón del torneo.

La ANFP confirma la suspensión de la gran fina de la Copa de La Liga, que estaba agendada para este viernes entre Coquimbo Unido y O’Higgins, que ha sido cambiado en varios estadios.

Primero en Valparaíso, luego Santa Laura hasta llegar al estadio Claro Arena, donde no fue autorizado por la Delegación Presidencial, por el aluvión en la zona de San Carlos de Apoquindo y los trabajos que se están realizando.

En ese sentido, se intentó volver a Independencia, en algo que tampoco fue autorizado por las autoridades, por lo que se abre el proceso de devolución de entradas.

Según un comunicado de prensa que se viralizó por las redes sociales, aseguran que pronto tendrán una nueva fecha para encontrar al primer campeón de la Copa de La Liga.

La final de la Copa de La Liga no fue autorizada en Santiago. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

ver también Revelan último plazo para la final de la Copa de la Liga: “Pensamos en lo deportivo”

El comunicado de la ANFP

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa la suspensión de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, programada para este viernes 16 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena.

Esta decisión se adopta tras la comunicación oficial de la Delegación Presidencial Metropolitana, que no autorizó la realización del encuentro en dicho recinto debido a los efectos del frente de mal tiempo y el aluvión ocurrido en la comuna de Las Condes. Asimismo, la autoridad tampoco autorizó la propuesta alternativa presentada por la ANFP para disputar el partido en el Estadio Santa Laura, en atención a observaciones de seguridad levantadas al recinto por la propia Delegación.

La ANFP lamenta los inconvenientes que esta situación genera a los clubes, a sus hinchas y a todos quienes esperaban vivir esta final. Al mismo tiempo, reitera su compromiso con la seguridad de las personas, especialmente frente a la emergencia que afecta a la comuna y la Región Metropolitana.

Las personas que realizaron la compra de entradas recibirán las devoluciones a partir de este momento, por el monto total pagado, cargo por servicio incluido, según las indicaciones de Punto Ticket planteadas en el siguiente link: https://www.puntoticket.com/paginas/condiciones

La nueva fecha y el recinto en el que se reprogramará la final se comunicarán oportunamente.

Mira los detalles: