Revelan último plazo para la final de la Copa de la Liga: “Pensamos en lo deportivo”

Matías Ahumada, Presidente de O’Higgins, recalcó que se espera la notificación de la ANFP para jugar este viernes.

La Copa de la Liga sufre un nuevo revés por la inclemencia del tiempo. Esto debido a que el aluvión que se registró en Las Condes, pone en jaque la realización de la final del torneo entre Coquimbo Unido y O’Higgins.

La definición ya sufrió una postergación por las fuertes lluvias que se registraron en julio y obligó al cambio de sede de Valparaíso. Ahora con el sistema frontal en el sector nororiente de la capital dejó graves daños y por los accesos se pone en riesgo la realización del encuentro en el Estadio Claro Arena.

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Lo que estaba programado para el viernes 16 de octubre a las 20:30 horas. Pero que ahora vuelve a estar en duda.

Tema que finalmente abordó Matías Ahumada, en representación de O’Higgins. “Tuvimos una reunión, los dos clubes y con la ANFP. Nosotros expusimos nuestra disposición para que se llegue a buen puerto. Lo ideal era jugarla en julio, pero el clima no lo ha permitido. La delegación y autoridades deben determinar como hacer operativo este partido”, apuntó en el programa Fuera de juego de Radio Bienvenida.

¿Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga?

Ahora el tema que más preocupa en los protagonistas de la final de la Copa de la Liga es cuándo se conocerá si se disputa el partido en el Claro Arena.

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Incluso se abordó la opción del Santa Laura, pero se le bajó el pulgar por el concierto de BTS y el contingente policial que se va a necesitar. Por lo que ahora empiezan a correr los plazos para la definición.

“Siempre pensamos en lo deportivo, y en el plantel para maximizar nuestro rendimiento. También es importante el hincha y socio. Son variables que se consideran para el producto que queremos entregar. El plazo razonable, si se juega en Santiago, podrían ser 72 o 96 horas antes”, recalcó Tomás Ahumada.

Por lo que se espera que a más tardar el miércoles ya se conozca la resolución final desde Quilín, ya sea para bien o para mal, como todo lo apunta en las últimas horas.