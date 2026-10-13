El partido entre O'Higgins y Coquimbo Unido, pactado para este viernes en el Claro Arena, vuelve a sufrir una postergación.

Otra raya más para el tigre. La segunda etapa de Pablo Milad como presidente de la ANFP está muy cerca de terminar, pero las polémicas no se detienen y la final de la Copa de la Liga se transforma en un problema para el fútbol chileno.

El partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido fue aplazado en julio por mal tiempo, y se reprogramó para jugarse este viernes en el Claro Arena, pero el aluvión que afectó a Las Condes fue la excusa exacta para volver a postergar el encuentro.

El compromiso finalmente no se jugará, debido a la negativa de las autoridades, que no quieren programar un evento en la Región Metropolitana en la víspera del 18 de octubre, una fecha sensible en el país desde el 2019.

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Víctor Hugo Castañeda revienta a la ANFP por la nueva suspensión

La nueva suspensión fue analizada por Víctor Hugo Castañeda, quien en diálogo con RedGol no tuvo problemas para criticar las medidas adoptadas por la ANFP.

“Si recién se dieron cuenta del conflicto con el fin de semana del 18 de octubre, están equivocados. Todos notamos que adelantaron el partido para el día 16 para evitar chocar con el 18”, dijo el ex seleccionado nacional.

Víctor Hugo Castañeda criticó a la ANFP. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

Luego, el ex entrenador de Universidad de Chile se lanzó contra la dirigencia de las ANFP, criticando las medidas que han tomado en los últimos años.

“¿Qué esperabas, algo distinto? Si uno observa cómo funcionan estas cosas, no hay mucho que decir, porque permanentemente han actuado así. Cada país tiene los dirigentes que se merece y elige. La verdad es que la situación no me sorprende“, cerró Castañeda.

Ahora, la ANFP debe buscar una nueva fecha para programar la final de la Copa de la Liga y la fecha FIFA de noviembre próximo puede ser el momento ideal.

En síntesis

Víctor Hugo Castañeda criticó a la ANFP por la nueva suspensión de la final.

criticó a la ANFP por la nueva suspensión de la final. O’Higgins vs. Coquimbo se suspendió nuevamente por falta de autorización de las autoridades.

se suspendió nuevamente por falta de autorización de las autoridades. Copa de la Liga se reprogramaría para la fecha FIFA del mes de noviembre.