Informe Redgol: El chileno que borró a Maradona, se ganó su camiseta y sorprendió con su final

La historia de Héctor Puebla cruza fronteras. El recordado jugador de Cobreloa se ganó el respeto del "10" trasandino y recibió un premio que generó revuelo mundial. Revisa la historia acá.

Para muchos futboleros el nombre De Diego Maradona genera más que respeto y es digno de reconocimiento. Lo que realizó el “10” a lo largo de su carrera hasta el día de hoy se aplaude de pie. Ganó la Copa del Rey con Barcelona, la Serie A y Copa UEFA con Napoli. Pero el máximo logro y que trasciende hasta hoy es el Mundial de México 1986.

Maradona fue genio y figura. Apareció la “Mano De Dios” y el golazo ante Inglaterra, fueron parte de una presentación que difícilmente se podrá olvidar al otro lado de la Cordillera. Pero en 1989, y después de tocar la gloria en el Mundial, tuvo un especial partido ante nada menos que Chile.

Esto se registró en la Copa América de 1989. La albiceleste venía de ya ganar el Mundial mencionado por lo que era el firme candidato al título. Además en la edición del 87’ fue local y dejó escapar la chance de sumar una nueva copa de local.

La formación de Carlos Salvador Bilardo repetía nombres históricos. Luis Islas en el arco, José Luis Brown y Óscar Ruggeri en defensa. En el medio Pedro Troglio, Sergio Bastista y Jorge Luis Burruchaga. En delantera Gabriel Calderón y Claudio Paul Caniggia. Un equipo estelar que nuevamente tenía como eje al “10”.

Justamente Caniggia aprovechó un rebote en el área chilena y marcó el tanto del triunfo para la albiceleste. Sin embargo, el duelo estuvo marcado por la forma en que Héctor Puebla borró a Diego Maradona.

Héctor Puebla, el que borró a Maradona

El nacido en La Liga en 1955 demostró su carácter y gran despliegue en la cancha. También le hizo honor a su apodo “siete pulmones”, que fue por obra de Pedro Carcuro, por su despliegue dentro de la cancha. Lo que hoy la selección llora a mares por un jugador de está calidad. Hoy fácilmente sería titular y hasta portador de una cinta de capitán para liderar y ordenar a está camada llamada a ser el recambio.

“No solo se encargó de anularlo con limpieza, además fue auxilio permanente de todos los jugadores chilenos”, destacó Deporte Total. El esquema de Orlando Aravena no convenció por el resultado, pero Puebla fue de los pocos que se salvó esa tarde.

En Chile dijeron presente nombres como Roberto Rojas, Hugo González, Raúl Ormeño, Alejandro Hisis, Jaime Pizarro y Juvenal Olmos entre otros. Pero el que sobresalió fue Puebla.

Puebla siguió por toda la cancha a Maradona y evitó que luciera su magia por Argentina.

Camiseta de Maradona para la historia

“Los chilenos cumplieron. Puebla marcó bien a Maradona. No cometió ni faltas”, expresó en su minuto Bilardo. El Ligua hizo lo que Inglaterra ni Alemania lograron en el Mundial. También le dio una enseñanza de aquellas a jugadores como Andoni Goikoetxea, Claudio Gentile o las selecciones de Camerún y Corea del sur que en su minuto no tuvieron otra solución que moler a patadas al diez.

Por lo mismo, fue el propio Maradona quien le pidió en la cancha de Goias a Puebla cambiar camisetas, para recordar eternamente al jugador que lo marcó de la manera más limpia durante su carrera.

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Un regalo para un histórico del fútbol chileno. Con Cobreloa lo ganó todo: cinco títulos nacionales y una Copa Chile. Además disputó dos finales de Copa Libertadores en 1981 y 1982. También rozó la gloria en la Copa América del 87.

El presente fue recibido por Puebla como una recompensa de una batalla que no cualquiera puede contar como vencedor. En primera instancia indicó que la tenía guardada para su hijo que cumplía años. Incluso comentó a La Tercera que Jaime Pizarro intentó cambiar la con Maradona, pero este se negó ya que se la había prometido anteriormente.

Maradona y Puebla en un momento que marcó la historia del fútbol chileno.

Dicha casaca de la marca francesa Le Coq Sportif se transformó en una de las más cotizadas por los coleccionistas. Tras la lamentable partida de Maradona, los precios se dispararon. Por lo que la camiseta se transformó en una prenda más que especial. Incluso en 2022 se indicó que una de sus indumentarias se vendió en más de 9,2 millones de dólares.

En reiteradas ocasiones Puebla se negó a su venta. Pero en conversación con Redgol, el Ligua confesó el destino que tuvo la camiseta albiceleste. Es que como dice el popular dicho, con baila el monito. “Son cosas que tienen que exhibirse. En una caja guardada por ahí no se veía nunca. Y la gente tiene que ver esas cosas”, expresó el polifuncional jugador.

Héctor Puelba se quedó con la camiseta de Diego Maradona. Tras varios años, tomó importante decisión.

“Tuvimos una conversación de familia, llegamos a un acuerdo de que la camiseta tenía que estar en un museo. La vendimos a México”, agregó a Redgol. Así fue como el bautizado como siete pulmones dio por cerrada una etapa que pasó a la historia y que terminó con el chileno como el único vencedor pese a la derrota dentro de la cancha.