Héctor Puebla recuerda el día en que cambió camisetas con Diego Maradona: "Se la fueron a pedir y dijo que era para mí"

El mundo del fútbol llora la partida de Diego Armando Maradona. Este miércoles el ídolo del fútbol argentino falleció a los 60 años luego de sufrir un paro cardiaco a días de haber sido operado por un coágulo en el cerebro.

El trasandino dejó no solo grandes e inolvidables jugadas, sino también varios momentos sabrosos para el fútbol chileno. Uno de los más recordados fue su cambio de camiseta con Héctor Puebla en 1989, cuando Chile y Argentina se enfrentaron en la Copa América de Brasil.

En aquel encuentro, el Ligua anuló por completo al 10 y se ganó la polera de Maradona, algo que en su primera vez frente a frente le negó. "Con él se hicieron gestiones a nivel de Cobreloa y mi persona para ir a la despedida en La Bombonera. No se dio, pero estaba disponible. Me hubiese gustado participar", le señaló a Después te Explico de RedGol días atrás.

Diego Maradona salió caminando con la camiseta de Chile tras cambiarla con Héctor Puebla. Foto: Archivo

"La camiseta de Maradona fue muy especial, primero lo marqué en Buenos Aires una vez y no me la quiso dar. Y después nos vimos en Brasil y le recalqué, le dije '¿Ahora me la vas a dar?' y me dijo que sí", recuerda Puebla.

"Se acercó Pizarro a pedírsela faltando 10 minutos para terminar el partido y le dijo que no, que 'era de Puebla'. Y después todos los elogios que me brindó por la marcación… Una persona tan buena y con la concentración que había que tener para marcar a una persona tan importante de la selección argentina, había que adelantarse a las jugadas que estaba acostumbrado a hacer", agregó.

Ligua, también conocido como el "siete pulmones", también reveló cómo se preparó para marcarlo. "Había visto unos videos, siempre me gusta anticiparme a la jugada, a pensar más rápido que el rival. Y me dio resultado. Siempre trabajaba en ese orden, de que antes que le llegara el pase tenía que estar encima de él".

Revisa los dichos de Héctor Puebla y el cambio de camiseta con Diego Maradona: