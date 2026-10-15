Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Conmebol

Colo Colo vs Corinthians MINUTO a MINUTO: todos los detalles de la Copa Libertadores Femenina

Las Albas debutan ante un gigante de Brasil, en lo que será una participación continental.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo comienza una nueva aventura internacional.
© PhotosportColo Colo comienza una nueva aventura internacional.

Colo Colo Femenino tiene un importante desafío, ya que vivirán una nueva edición de la apasionante Copa Libertadores. En este 2026 arrancan su aventura enfrentando a Corinthians.

Las dirigidas por Tatiele Silveira son las actuales tetracampeonas del fútbol chileno. Se han cansado de dar vueltas olímpicas a nivel local, pero ahora van por la gloria continental, esa que ya alcanzaron en el año 2012. Sueñan con llevarla otra vez a las vitrinas del Monumental.

Colo Colo integra el Grupo A, junto con Caracas, Independiente de Santa Fe y el mencionado Corinthians. El torneo se juega en Ecuador, donde las Albas intentarán dejar en lo más alto posible la bandera de Chile.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Colo Colo vs Corinthians:

¿Dónde ver el partido de Colo Colo vs Corinthians?

Este encuentro podrá ser visto por Chilevisión en pantalla abierta, mientras que por streaming estará disponible en las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Corinthians?

Este encuentro será a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito en Ecuador, recinto que es la casa de Liga de Quito.

Formación de Corinthians

Esta es la alineación de Corinthians frente a Colo Colo:

Tweet placeholder

La formación de Colo Colo

Estas son las 11 elegidas por Tatiele Silveira:

Debuta Colo Colo

Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez les traemos la Copa Libertadores Femenina, donde Colo Colo hace su estreno ante Corinthians.

Lee también
U. de Chile vs. Nacional: que canal transmite la Copa Libertadores Femenina
U de Chile

U. de Chile vs. Nacional: que canal transmite la Copa Libertadores Femenina

Escándalo en Libertadores Femenina dejará a Colo Colo sin rival
Colo Colo

Escándalo en Libertadores Femenina dejará a Colo Colo sin rival

¿Cuándo debuta la U Femenina por Copa Libertadores?
U de Chile

¿Cuándo debuta la U Femenina por Copa Libertadores?

Colo Colo Femenino vs. Corinthians: Horario y TV por Copa Libertadores
Colo Colo

Colo Colo Femenino vs. Corinthians: Horario y TV por Copa Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo