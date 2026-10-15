Las Albas debutan ante un gigante de Brasil, en lo que será una participación continental.

Colo Colo Femenino tiene un importante desafío, ya que vivirán una nueva edición de la apasionante Copa Libertadores. En este 2026 arrancan su aventura enfrentando a Corinthians.

Las dirigidas por Tatiele Silveira son las actuales tetracampeonas del fútbol chileno. Se han cansado de dar vueltas olímpicas a nivel local, pero ahora van por la gloria continental, esa que ya alcanzaron en el año 2012. Sueñan con llevarla otra vez a las vitrinas del Monumental.

Colo Colo integra el Grupo A, junto con Caracas, Independiente de Santa Fe y el mencionado Corinthians. El torneo se juega en Ecuador, donde las Albas intentarán dejar en lo más alto posible la bandera de Chile.

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