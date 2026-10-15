Colo Colo Femenino tiene un importante desafío, ya que vivirán una nueva edición de la apasionante Copa Libertadores. En este 2026 arrancan su aventura enfrentando a Corinthians.
Las dirigidas por Tatiele Silveira son las actuales tetracampeonas del fútbol chileno. Se han cansado de dar vueltas olímpicas a nivel local, pero ahora van por la gloria continental, esa que ya alcanzaron en el año 2012. Sueñan con llevarla otra vez a las vitrinas del Monumental.
Colo Colo integra el Grupo A, junto con Caracas, Independiente de Santa Fe y el mencionado Corinthians. El torneo se juega en Ecuador, donde las Albas intentarán dejar en lo más alto posible la bandera de Chile.