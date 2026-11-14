Ex seleccionado se lanza contra Iván Zamorano por sus comentarios sobre la Roja: “La gente no le va a creer”

Los dichos del ex capitán del equipo nacional durante el partido ante Colombia reciben las críticas de Miguel Ángel Neira.

El mal momento de la selección chilena parece no tener fecha de caducidad, y este viernes volvió a sumar una nueva derrota, ahora ante Colombia en un amistoso jugado en Cali.

A pesar que Nicolás Córdova lleva más de un año y medio a cargo de la Roja, el entrenador aún no le entrega un sello definido a su equipo, que perdió por 1-0 con autogol de Guillermo Maripán.

Ahora los partidos de Chile se pueden ver mediante la transmisión de Mega, con el ex capitán del equipo nacional Iván Zamorano como comentarista estelar, pero Bam Bam recibe críticas por sus dichos sobre el juego del elenco nacional.

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Miguel Ángel Neira critica los comentarios de Iván Zamorano y compañía

El ex seleccionado nacional Miguel Ángel Neira conversó con RedGol y dejó en clara su molestia por la transmisión de Mega, debido a que indicó que Zamorano, junto a Rodrigo Sepúlveda y Claudio Palma, son muy benevolentes con la Roja.

“Cuesta opinar de la selección cuando no ves nada, ni un equipo coordinado. Creo que la gente no les va a creer sus opiniones ni a Zamorano ni a Sepúlveda. Entiendo a Zamorano, a quien le tengo mucho respeto y cariño, pero tiene que asumir una posición menos apegada al canal para que la gente siga viendo los partidos por ahí”, dijo el mundialista de España 1982.

Claudio Palma, Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda son los comentarista de los partidos de la Roja. Foto: Photosport

“Me parece que Iván fue muy populista, tiene que ser más drástico con la Selección. No puede ser que en el segundo tiempo no llegaran ni una vez al arco”, señaló un enojado Miguel Ángel Neira.

El próximo partido de la Roja será nuevamente ante Colombia, pero ahora en condición de local el próximo martes en el estadio Nacional.

En síntesis

Colombia venció 1-0 a Chile en Cali con un autogol de Guillermo Maripán .

en Cali con un autogol de . Miguel Ángel Neira criticó a Iván Zamorano por sus comentarios en la transmisión de Mega .

por sus comentarios en la transmisión de . Chile enfrentará nuevamente a Colombia el próximo martes en el Estadio Nacional.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile ante Colombia en el estadio Nacional?

El segundo amistoso de la selección chilena ante su similar de Colombia se realizará este martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Nacional.