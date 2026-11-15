A pesar de que Ricardo Gareca hizo un fiasco en su trabajo como DT de la selección chilena, en plena pelea electoral de Peñarol su nombre salió al baile. Fue en la lista 1414, la que lidera Freddy Pérez. “Somos la mejor opción y el mejor equipo para 2027”, expuso el candidato.
“La cabeza del grupo es Pepe (José Óscar) Herrera en la gerencia deportiva”, aseguró Pérez, quien dio todos los detalles de las personas que planea situar en el funcionamiento deportivo del cuadro Manya, cuyas elecciones se realizarán el 12 de diciembre.
El aspirante a mandamás prosiguió con los nombres, donde salieron varios conocidos en el fútbol internacional. “Estará acompañado en la secretaría técnica por Walter Pandiani. Fabián Coito en la coordinación de juveniles y en la preparación física, Alejandro Valenzuela”, manifestó Pérez.
Dentro de los apuntados figura el PF que fuera colaborador de Diego Pérez en el paso del Memo por la Universidad de Chile. “Es un equipo increíble, no costó nada armarlo. Todos teníamos un mismo lineamiento profesional apegado con los colores del club”, confesó Freddy Pérez. Fue entonces que le dio la palabra a quien será el gerente deportivo.
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Así las cosas, Peñarol podría tener a Ricardo Gareca como director técnico en el año entrante, aunque para eso necesita el Tigre que Freddy Pérez sea el vencedor en las elecciones aurinegras. De todas formas, la novedad ya se firmó públicamente.
Pepe Herrera aseguró que “les anunciamos para 2027 el entrenador de Peñarol será Ricardo Tigre Gareca”. Pero queda mucho para definir si será Pérez el timonel del Manya, pues tiene varios rivales en esa misión. Incluido el representante Edgardo Lasalvia, entre varios otros.
|Candidato
|Sector/lista
|Situación
|Juan Pedro Damiani
|Lista 10
|Va con Alejandro Ruibal
|Evaristo González
|Lista 21
|Va con Gustavo Guerra
|Marcelo Solomita
|Lista 5 / oficialismo
|Va con Julio Trostchansky
|Santiago Sánchez
|Lista 6
|Va con Alejandro González
|Edgardo Lasalvia
|Lista 14
|Negocia posibles alianzas
|Freddy García
|Lista 1414
|Por ahora va por cuenta propia
|Pablo Schiavi
|Lista 66
|Ha conversado posibles alianzas