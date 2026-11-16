Desde el entorno familiar de la leyenda de Cobreloa entregaron detalles de las primeras horas de internación en el Hospital Luis Tisné de Santiago. "Hay que ver su avance en el día a día", alertan.

Se mantiene la preocupación en el fútbol chileno tras conocerse el infarto que sufrió el ex defensor Mario Soto, ídolo de Cobreloa, Unión Española y la Selección, que le mantiene hospitalizado desde la noche del domingo en el Hospital Luis Tisné de Santiago.

Desde el entorno familiar de la leyenda de nuestro balompié le informaron a sus seres queridos y ex compañeros del cuadro loíno que “dentro de su estado grave, él se encuentra estable“, para luego entregar detalles de cómo fueron las últimas horas.

“A ratos reacciona, pero lo sedan para evitar mayores complicaciones, porque tiene un derrame en la parte exterior del cerebro y una arteria tapada del corazón“, alertan desde la familia de Mario Soto, para luego agregar que “hay que ver su avance dia a dia”.

Tal como se indicó desde el centro médico el domingo tras su internación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), las primeras 48 horas serán claves para determinar su situación médica. “Preocupa su estado por lo fuerte que es, pero sabemos que saldrá adelante“, puntualizan desde su círculo íntimo.

Preocupación en el fútbol chileno por el estado de Mario Soto (Photosport)

Actualizan crítico estado de salud de Mario Soto

Según reveló Bolavip, los hechos ocurrieron durante la tarde de este domingo, mientras el mundialista en España 1982 jugaba un partido de liga amateur, lo que obligó al personal de emergencia presentes en el complejo a realizarle los primeros auxilios.

Luego de esto, a Mario Soto se le trasladó de urgencia hasta el Hospital Luis Tisné de Peñalolén, donde actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo observación, y tal como se indicó, está estable dentro de su gravedad.

Un momento muy complejo para quien hiciera historia tanto en los hispanos como los loínos ganando títulos nacionales, con presencia en finales de Copa Libertadores, y que luego de su retiro tuvo experiencia como entrenador que esperaba retomar según reveló a RedGol en enero de este año.

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