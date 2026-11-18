El cuadro del Maule terminó colista en la Primera B y descendió. Por lo que los hinchas desataron su furia contra la Fortaleza Rojinegra

Un verdadero infierno vive Rangers de Talca. El cuadro rojinegro igualó ante Deportes Santa Cruz y no pudo evitar el descenso a la Segunda División. Lo que desató una tragedia para los hinchas.

Es que el elenco dirigido por Ivo Basay tuvo la gran chance de marcar y lograr la anhelada salvación en la Primera B. A los 15 minutos de la primera etapa, Alejandro Márquez fue el encargado de rematar desde los doce pasos. Pero Juan Ignacio Dobboletta adivinó su remate y mantuvo el cero en el arco.

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Tras el pitazo final y el empate que confirmó el descenso del cuadro rojinegro, el silencio se apoderó del plantel. En especial para Alejandro Márquez que solo se limitó a expresar la palabra “Perdón” ante el asedio de los medios en el Estadio Joaquín Muñoz.

Falló penal clave por la permanencia y terminó con el auto destruido

El tema es que esto de poco y nada sirvió para calmar las aguas en Talca. Luego de la perdida de categoría, un puñado de mal llamados hinchas, llegaron hasta la Fortaleza Rojinegra y realizaron desmanes.

Primero destruyeron parte de las murallas del recinto, luego prendieron fuego y finalmente realizaron daños a los vehículos que estaban en el recinto.

Situación que reportó el programa Tribuna Rojinegra y donde se detalló que uno de los afectados fue justamente el autor del fatídico penal.

“En el complejo hay hermetismo. No se puede asistir porque hay amenazas. Lamentablemente Alejandro Márquez, Gary Moya, el kinesiologo José Miguel Gómez, y el paramédico Cristián Paredes, fueron los afectados por estos actos vandálicos”, indicó el programa dedicado a la actualidad de Rangers.

Incluso usuarios agregaron posteriormente que los damnificados serían más y hasta afectaría a jugadoras del fútbol femenino.