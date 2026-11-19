Ariel Leporati no quiso ponerle "piso ni techo" a la Roja, que competirá en el Grupo J de la Copa del Mundo y tendrá su debut el sábado 21 de noviembre. ¡Esto le dijo al enviado de RedGol, Kenotrotamundos Skechers Fútbol!

La selección chilena afina los últimos detalles para el debut en el Mundial Sub 17, donde competirá en el Grupo J que tuvo un cambio de última hora. Estados Unidos desertó de competir en el certamen desarrollado en Qatar, algo que le dio la chance de entrar a República Dominicana.

Eso sí, el debut de la Roja será frente a Argelia este sábado 21 de noviembre. Y en ese contexto, el director técnico del equipo no quiso fijar un objetivo, algo que sí se atrevió a hacer el centrodelantero Felipe Raipán. “El mensaje es ese y tengo que ser el primero en bajarlo”, introdujo Ariel Leporati en diálogo con nuestro enviado Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

“Debemos ser capaces de resolver estos tres partidos. La mayoría de jugadores de Argelia juega en Francia y uno tiene la disposición de jugar contra el equipo que sea. Nos prepararemos de la mejor forma posible”, añadió Leporati, quien este jueves 19 de noviembre recibió al DT interino del equipo adulto.

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Nicolás Córdova llegó hasta suelo qatarí para presenciar la Copa del Mundo para menores de 17 años. Una competencia en la que Leporati no quiere generar falsas esperanzas. “No pondría piso ni techo. Tenemos que trabajar por la ilusión que genera esto”, manifestó el estratego.

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Ariel Leporati palpita el debut de la selección chilena en el Mundial Sub 17: “Es inevitable soñar”

El estratego de la selección chilena para menores de 17 años tiene claro que un Mundial son palabras mayores. Y sabe que es algo imposible evitar que sus pupilos se ilusionen. “Uno va a la cama, los 21 jugadores descansan y sueñan”, dijo Ariel Leporati.

“Todo lo que pueden soñar estando en un Mundial. Es inevitable y muy seductor para nosotros que los tenemos que guiar. Lo concreto es que tenemos tres partidos”, afirmó el DT. Tiene razón: Chile jugará ante el cuadro argelino, Montenegro y República Dominicana.

En el certamen, clasifican los dos primeros de cada grupo. Y ocho de los 12 mejores terceros. Así que es factible pasar de ronda. “Debemos resolverlos y en función de eso, ganarnos el derecho de seguir jugando”, sentenció Leporati, quien pule los últimos aspectos para el estreno.

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¿Cuándo juega Chile vs Argelia por el Grupo J?

Chile vs. Argelia se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, a partir de las 12:30 horas de Chile, en la cancha 7 Mansour Muftah, ubicada en la Ciudad Deportiva de Doha. Transmitirá Chilevisión y DSports.