El emblema de la U aseguró que el indicado para tomar a la selección chilena es el argentino Marcelo Bielsa.

El ciclo de Nicolás Córdova en la selección chilena parece que por fin llegó a su término luego del triste empate sin goles ante Colombia. Ahora la ANFP debe buscar un DT con todas las de la ley, sobre todo porque se viene en marzo una nueva fecha FIFA con amistosos.

Son varios los nombres que se han puesto sobre la mesa pensando en el próximo entrenador del equipo de todos, aunque hay uno en particular que parece generar cierto consenso pensando en el renacer de la Roja.

Hablamos de Marcelo Bielsa, quien está libre tras un traumático paso por la selección de Uruguay que finalizó en el pasado Mundial 2026. El Loco gusta a casi todos, por lo que es cosa de juntar valor e ir a ver si está disponible para un “remember” en Chile.

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Johnny Herrera quiere a Bielsa en la selección chilena

Uno que alzó la voz al respecto fue Johnny Herrera, quien en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports afirmó que “estoy con Claudio (Borghi). Si quieren hacer un recambio como el que realmente pasó y el que fue verdadero. Fueron varios jugadores los que irrumpieron después del 2006-2007”.

“Si quieren un recambio de verdad es Marcelo Bielsa. Gustavo Álvarez pudo haber sido en su minuto y era mi primer candidato, pero hoy Bielsa está desocupado y fue feliz en el país”, agregó.

Marcelo Bielsa ya dirigió a la selección chilena entre 2007 y 2011. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el emblema de la U aseguró que “Bielsa ha demostrado que es un gran técnico, con muchas capacidades, tiene una forma estricta de seguir. Hoy Chile está en la misma mierda y si hay una persona que te puede sacar de ese lugar, es Bielsa”.

El Loco en su etapa como DT de Chile entre 2007 y 2011 dirigió un total de 51 compromisos, donde ganó 28, empató ocho y perdió 15, lo que da un 60.13% de rendimiento. Su mayor logro fue clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, torneo donde avanzó a los octavos de final.

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En síntesis