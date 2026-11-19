El atacante de 16 años, quien pertenece a las filas de Colo Colo, se refirió a las ansias previas al debut por la Copa del Mundo ante Argelia y también reveló la meta que se trazó el equipo adiestrado por Ariel Leporati.

Felipe Raipán llega afinado al Mundial Sub 17 que Chile disputará en Qatar. El promisorio atacante de Colo Colo anotó dos goles en los amistosos previos a la gran cita. Uno se lo hizo a Venezuela. Y el otro se lo marcó a Japón, aunque ahora el foco es otro.

La concentración está plenamente dirigida al estreno en la Copa del Mundo que tendrá el equipo dirigido por Ariel Leporati. Este sábado 21 de noviembre, la escuadra chilena jugará ante Argelia por la primera ronda del Grupo J. Originalmente compartía grupo con el cuadro africano, Montenegro y Estados Unidos.

Pero el elenco norteamericano decidió bajarse del torneo. Y eso le dio la chance a República Dominicana de completar la zona. “Muy feliz, ansioso de que llegue el debut. Es un sueño jugar el Mundial. Llego con harta confianza”, describió Raipán en una entrevista que le dio a nuestro enviado Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Felipe Raipán en acción durante una práctica de la selección chilena. (Andres Pina/Photosport).

“El equipo está muy bien y mis compañeros siempre me apoyan. Todos los rivales son difíciles. Vamos paso a paso”, aseguró el oriundo de Pucón sobre la deserción estadounidense. Y luego, marcó la meta trazada por la escuadra liderada por Leporati, quien tendrá la supervisión de Nicolás Córdova en terreno.

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Ante eso, Raipán manifestó que “primero queremos pasar la fase de grupos. Después, lo que venga”. Es una meta lograble, pues pasan los dos mejores segundos en los 12 grupos. Y además, los ocho mejores terceros. Por ende, parece alcanzable lo expuesto por el ariete albo.

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Raipán augura buen futuro a Chile en el Mundial Sub 17: “Haremos un buen campeonato”

Para Felipe Raipán, el punto fuerte que tiene Chile y al que quiere sacarle provecho en el Mundial Sub 17 es muy claro. “La fortaleza es seguir trabajando. Esto es día a día, a no relajarnos”, aseguró el atacante de 16 años, autor de tres goles en el primer equipo de Colo Colo.

Uno se lo hizo a O’Higgins en la Copa Chile, donde también le anotó a Unión Española. Y en la Liga de Primera, Raipán celebró frente a Deportes Limache en el estadio Monumental. “El equipo está muy bien”, reconoció Raipán en este diálogo con Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

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“La confianza está bien. Creo que haremos un buen campeonato”, sentenció el joven delantero, quien fue bautizado como “Raicrack” por sus compañeros adultos en el Cacique. El tiempo dirá si el puconino tenía razón en tanta esperanza que llevó a Qatar.