Video: Felipe Raipán salva a la selección chilena con golazo previo al Mundial Sub 17

Por segundo partido consecutivo, el hombre de Colo Colo se hizo presente en las redes. La Rojita viaja ahora a Qatar a la Copa del Mundo.

Felipe Raipán nuevamente se hizo presente en el marcador en duelo de la selección chilena Sub 17. El hombre de Colo Colo ingresó desde la banca y anotó el 1-1 final de la Rojita ante su similar de Japón.

El tanto fue el segundo del goleador albo, quien el jueves pasado marcó el descuento en la derrota 2-1 ante Venezuela. A sus 16 años, el joven ariete pide camiseta de titular en el equipo de Ariel Leporati, rumbo al Mundial.

Ante Japón, Chile Sub 17 formó con Vicente Villegas; Esteban Páez, Antonio Cannoni, Baltazar Oróstica; Nicolás Marinetti, Rodrigo Catalán, Sebastián Melgarejo, Andher González, Martín Barrios; Amaro Pérez y Amaro Riveros. Raiprán ingresó desde la banca.

Así se viene la ruta de la selección chilena en el Mundial

Tras el 1-1 ante Japón, en Emiratos Árabes, la selección chilena Sub 17 tuvo su último apretón de cara al Mundial juvenil. Ahora viajarán rumbo a Qatar para iniciar su participación en la cita.

La aventura nacional comenzará el 21 de noviembre, cuando enfrente a su similar de Argelia. Además, el grupo de la Rojita está compuesto por Montenegro y República Dominicana.

Sobre el país centroamericano, se metieron a última hora en la Copa del Mundo, reemplazando a Estados Unidos. Esta última selección se retiró por motivos de seguridad.

Foto: La Roja

Felipe Raipán, la selección Sub 17 jugará el 21 de noviembre con Argelia, el 24 frente a República Dominicana y cerrará su participación el 27 de este mes, ante Montenegro. El Mundial Sub 17 se jugará del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.