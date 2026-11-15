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Fútbol Internacional

Video: Felipe Raipán salva a la selección chilena con golazo previo al Mundial Sub 17

Por segundo partido consecutivo, el hombre de Colo Colo se hizo presente en las redes. La Rojita viaja ahora a Qatar a la Copa del Mundo.

Por Nelson Martinez

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El goleador albo lleva anotando dos duelos al hilo.
© La Roja.El goleador albo lleva anotando dos duelos al hilo.

Felipe Raipán nuevamente se hizo presente en el marcador en duelo de la selección chilena Sub 17. El hombre de Colo Colo ingresó desde la banca y anotó el 1-1 final de la Rojita ante su similar de Japón.

El tanto fue el segundo del goleador albo, quien el jueves pasado marcó el descuento en la derrota 2-1 ante Venezuela. A sus 16 años, el joven ariete pide camiseta de titular en el equipo de Ariel Leporati, rumbo al Mundial.

Ante Japón, Chile Sub 17 formó con Vicente Villegas; Esteban Páez, Antonio Cannoni, Baltazar Oróstica; Nicolás Marinetti, Rodrigo Catalán, Sebastián Melgarejo, Andher González, Martín Barrios; Amaro Pérez y Amaro Riveros. Raiprán ingresó desde la banca.

Así se viene la ruta de la selección chilena en el Mundial

Tras el 1-1 ante Japón, en Emiratos Árabes, la selección chilena Sub 17 tuvo su último apretón de cara al Mundial juvenil. Ahora viajarán rumbo a Qatar para iniciar su participación en la cita.

La aventura nacional comenzará el 21 de noviembre, cuando enfrente a su similar de Argelia. Además, el grupo de la Rojita está compuesto por Montenegro y República Dominicana.

Sobre el país centroamericano, se metieron a última hora en la Copa del Mundo, reemplazando a Estados Unidos. Esta última selección se retiró por motivos de seguridad.

Foto: La Roja

Foto: La Roja

Felipe Raipán, la selección Sub 17 jugará el 21 de noviembre con Argelia, el 24 frente a República Dominicana y cerrará su participación el 27 de este mes, ante Montenegro. El Mundial Sub 17 se jugará del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

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