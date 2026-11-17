El entrenador argentino está sin club y no se cierra a un regreso al equipo nacional, que está en búsqueda de un cuerpo técnico.

El entrenador de mejor rendimiento en la historia de selección chilena es Jorge Sampaoli, quien le dio el primer título a la Roja en la Copa América de 2015.

El paso del argentino en el equipo nacional terminó de la peor forma, ya que acusó que estaba de “rehén” y que quería culminar su contrato de forma anticipada, para así partir a Sevilla, situación que posteriormente se produjo.

Sampaoli, incluso, se fue a juicio con la Federación de Fútbol de Chile tras su partida del equipo nacional. Pasan los años, y ahora todo aquello puede “enterrarse”.

ver también Formación de Chile para enfrentar a Colombia: Nico Córdova piensa en un equipo más ofensivo

ESPN afirma que Jorge Sampaoli tiene ganas de tomar a la selección chilena

La selección chilena está buscando entrenador, ya que Nicolás Córdova está en el equipo nacional como interino y aquello lo sabe el casildense, por ende, su nombre empieza a aparecer en el radar de la Roja.

El periodista de ESPN Pablo Ramos contó que el argentino no ve con malos ojos volver a dirigir a Chile, incluso, asegura que el litigio pendiente que tiene con la Federación no sería problema.

Jorge Sampaoli piensa en volver a Chile. Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

“Jorge Sampaoli le ha comentado a su entorno su deseo de volver a dirigir la selección chilena. Incluso, ha manifestado que, si lo contactan, ya no sería un obstáculo el juicio contra la Federación”, señaló el comentarista.

El último equipo que dirigió Sampaoli fue Talleres de Córdoba, donde fue cesado por malos resultados. No ganó ningún título más desde su partida de la selección chilena.

En síntesis

Jorge Sampaoli manifestó a su entorno su deseo de volver a dirigir la selección chilena .

manifestó a su entorno su deseo de volver a dirigir la . El técnico argentino ganó la Copa América de 2015 con la Roja.

con la Roja. Nicolás Córdova dirige actualmente al equipo nacional como entrenador interino.