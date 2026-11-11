Este talentoso volante devenido en director técnico tiene serios reparos de ver a Pellegrini en la Roja y expuso sus razones para eso.

Si Manuel Pellegrini accediera a hacerse cargo de la dirección técnica de la selección chilena, lo haría en una época no tan lejana de la Generación Dorada, pero muy distante en cuanto al contexto actual. La Roja terminó como colista de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Y lleva desde el 4 de julio de 2025 con Nicolás Córdova como entrenador interino. En ese contexto, la opción del Ingeniero sigue latente. Sobre todo porque aún no confirma su renovación en el Betis, donde tiene contrato hasta el 30 de junio del año entrante.

Pero hay un futbolista que pasó por la Generación Dorada y tiene ciertos reparos del arribo de Pellegrini. Se trata un retirado volante muy talentoso que hoy en día dirige a Deportes La Serena. Las referencias son para Felipe Gutiérrez, quien expuso a ESPN sus temores.

Felipe Gutiérrez celebra su gol a Argentina con Gonzalo Jara. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Chile pasó por un momento relativamente bueno en la Generación Dorada, pero para atrás tampoco hubo años en que competía constantemente contra todos los rivales. Posterior a la Generación volvió a eso”, introdujo el Pipe Gutiérrez en esa intervención.

Agregó que “el miedo personal que tengo con que venga Manuel y empiecen todos a cuestionarlo, criticarlo y darle duro. Los resultados terminan mandando y podríamos no valorar lo bueno que tenemos. Un entrenador chileno que le ha ido bien en tantos años”.

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Pipe Gutiérrez recuerda a la Generación Dorada por sus temores de ver a Pellegrini en la Roja

Para Felipe Gutiérrez no queda nada de la Generación Dorada y eso puede ser muy perjudicial para la trayectoria de Manuel Pellegrini en caso de que tome el mando de la dirección técnica de la selección chilena. “Cuando estuve con él me contaba que llevaba 20 años en Europa”, recapituló el Pipe.

Manuel Pellegrini ha tenido un gran comienzo de campaña con el Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

“Y en 19 clasificó a copas internacionales. Es un poco por ahí, como chilenos somos un poco chaqueteros con nuestros deportistas y profesionales. Un poco va por ahí el miedo”, aseguró el exjugador del Betis de España y el Twente de Países Bajos.

Felipe Gutiérrez ante Australia en el Mundial de Brasil 2014. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Además, dejó una potente frase en torno a su pensamiento. “Que pierda todo el prestigio que tiene. No es fácil, la selección chilena en general no es fácil”, sentenció Gutiérrez, quien tiene varias dudas en torno al complejo desafío que asumiría el Ingeniero Pellegrini. El tiempo dirá, aunque la espera será larga…

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