Una vez más, el Ingeniero dejó en suspenso qué será de su futuro, algo que tiene inquietos a muchos en el cuadro verdiblanco y también a los dirigentes de la Roja.

Manuel Pellegrini fue consultado una vez más por una cuestión que parece urgente para el Betis y también para la selección chilena. Aunque nuevamente la respuesta del experimentado DT fue sin dar mayores pistas. Quién sabe si para evidenciar el hartazgo de que siempre le pregunten lo mismo.

Algo que seguramente ocurrirá hasta que se confirme qué será de su futuro a partir del 30 de junio, fecha en que caduca el contrato que tiene con el cuadro verdiblanco. Por lo pronto, bien fiel a su estilo de ingeniero, Pellegrini sólo tiene en mente una cosa.

“Las estadísticas reflejan algo, pero lo más importante es centrarse en el futuro. Nos queda muchísimo en las tres competiciones. Debemos llegar siempre lo más arriba posible y eso hay que mostrarlo en el campo de juego. No de palabra”, apuntó el DT de 73 años, quien afina detalles para el partido ante Navalcarnero por la Copa del Rey.

Manuel Pellegrini sólo piensa en el duelo ante Navalcarnero por la Copa del Rey. (Fran Santiago/Getty Images).

Añadió que “ojalá podamos mantener esta regularidad, llevamos prácticamente un tercio de la temporada. Viene la segunda parte y empiezan a ser de continuación o eliminación. Y siempre la liga va marcando qué tal va el año”. Para Pellegrini, la prioridad es el certamen liguero.

“La Champions League atrae emocionalmente, pero lo bueno es que no hemos dejado atrás La Liga por enfocarnos en la Champions. Hemos tenido regularidad y eso lo hacen los equipos grandes“, sacó pecho el entrenador, quien en España también dirigió al Villarreal, el Real Madrid y el Málaga.

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Pellegrini patea al córner el tema que urge al Betis y la selección chilena

Por lo pronto, Manuel Pellegrini no quiere saber nada más de la renovación con el Betis ni del interés que tiene la selección chilena en que sea él quien comande al equipo en el ciclo del Mundial 2030. “No es el tema en este momento”, lanzó el Ingeniero.

“Estoy preocupado por la Copa del Rey. Hay dos partes que se tienen que juntar. Se verá en el momento adecuado que las dos estimen convenientes”, zanjó Pellegrini, quien volvió a dejar más dudas que certezas en torno a este tópico, que sigue sin tener respuesta definitiva.

Pellegrini siempre está pendiente del futuro, pero no mucho más allá del partido siguiente. (Fran Santiago/Getty Images).

Un avezado comentarista deportivo chileno analizó esta declaración. “En los últimos dos años siempre está por renovar. En algún momento tiene que haber renovado o no nos dimos cuenta”, lanzó Igor Ochoa en el programa de Cooperativa Deportes de este martes 10 de noviembre.

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Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

El Betis se ubica en el 4° puesto con 26 puntos al cabo de 12 encuentros disputados.