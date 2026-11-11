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Colo Colo

Johnny Herrera borra a Javier Correa como el mejor del año por polémica razón: “Habló muchas estupideces”

El emblema de Universidad de Chile apuntó a las polémicas fuera de la cancha en este 2026 del delantero de Colo Colo.

Por Patricio Echagüe

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Herrera le bajó los bonos al buen 2026 de Correa en Colo Colo.
© Photosport y captura.Herrera le bajó los bonos al buen 2026 de Correa en Colo Colo.

La estrella 35 de Colo Colo tiene varios armando su listado con las principales figuras de la consagración alba. Son varios los jugadores que destacaron en el equipo de Fernando Ortiz, brillando en más o menos medida para poder gritar campeón en esta Liga de Primera 2026.

Uno de los más apuntados por parte de la fanaticada alba es Javier Correa, quien se despachó con varios goles que terminaron siendo claves para este título del Cacique.

Sin embargo, en la vereda contraria le están quitando los bonos al buen año del argentino. ¿Lo más notable? Que es por motivos que son más fuera de la cancha que otra cosa.

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Johnny Herrera enciende la polémica con Javier Correa y Colo Colo

Así lo siente Johnny Herrera, quien en su calidad de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports descartó al delantero argentino como el mejor jugador del año en el fútbol chileno.

“Javier Correa hizo goles clave para Colo Colo. Fueron muy importantes, pero, por la cantidad de estupideces que dijo, no califica como el mejor jugador del año”, aseguró el ex arquero.

Además, Herrera sacó de ese sitial también a Arturo Vidal, afirmando que “tuvo un buen año, aunque fue irregular, alternando partidos muy buenos y muy malos”.

Javier Correa lleva en Colo Colo anotados 18 goles en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Javier Correa lleva en Colo Colo anotados 18 goles en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

En esta temporada Javier Correa ha jugado un total de 26 partidos con Colo Colo, siendo 19 por la Liga de Primera, cuatro por la Copa Chile y tres por la Copa de la Liga. Ha convertido 19 goles y entregado seis asistencias en 1599 minutos de acción.

Por su parte Arturo Vidal ha disputado 39 compromisos con los albos, siendo 25 por la Liga de Primera, nueve por la Copa Chile y cinco en la Copa de la Liga. El King lleva seis goles y cuatro asistencias en 3052 minutos de acción.

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En síntesis

  • Johnny Herrera descartó a Javier Correa y Arturo Vidal como mejores jugadores del año.
  • Javier Correa convirtió 19 goles y dio seis asistencias en 26 partidos este 2026.
  • Arturo Vidal suma seis goles y cuatro asistencias en 39 compromisos disputados esta temporada.
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