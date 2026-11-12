El chileno que juega en Olimpia relató el temor por no tener disponible su dinero.

Fue noticia mundial la crisis que vivió Paraguay por el Ueno Bank. Como siempre hay un chileno, fue a Esteban Matus a quien le tocó vivir esta complicada situación en carne propia.

El banco sufría una serie de irregularidades de capital, lo cual obligó al Banco Central de Paraguay a intervenirlo y esto dejó sus usuarios sin la posibilidad de poder acceder a su dinero. Entre los afectados, se encuentra el ex lateral de Audax Italiano.

La vivencia de Matus

Esteban Matus arribó a Asunción a mitad de este 2026. Tras brillar en los Itálicos, un gigante del continente como Olimpia adquirió sus servicios. El chileno llegó al Rey de Copas con la ilusión de conseguir objetivos importantes, aunque terminó sufriendo fuera de la cancha por el Ueno Bank.

“Fue un remezón bien importante, tanto para mí como, más que nada, para el país. Para los paraguayos que tenían sus ahorros, su dinero, y que de la noche a la mañana ya no lo tienen, no pueden manejarlo. Eso afectó gravemente al país“, indicó Matus a Radio ADN.

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Si bien el lateral explicó que desde el club les comunicaron los pasos a seguir, igual la preocupación fue grande. Él, al igual que sus compañeros, tenían sus sueldos ahí. “Al final es tu plata, que te la has ganado con tu mérito y esfuerzo. No saber qué va a pasar, si te va a llegar o no, obviamente te preocupa. También te saca un poco del fútbol, de los partidos, cuando lo que uno quiere es estar enfocado“, comentó.

Finalmente, Esteban Matus resolvió su situación y pudo recuperar su dinero, pero no es la realidad de todos. Muchos paraguayos aún sufren con la crisis que incluso derivó en la salida del presidente del país, Santiago Peña.

Esteban Matus lleva 10 partidos en Olimpia. Imagen: Getty

“Yo personalmente ya recuperé todo lo que tenía y estoy tranquilo, pero mucha gente todavía está en la incertidumbre de lo que va a pasar. Solo les mando fuerza y ojalá se arregle todo“, cerró Esteban Matus.