Ante la crisis que viven los Diablos Rojos, la dirigencia contrató los servicios de un técnico de primer nivel.

Manchester United parece haberse cansado de los experimentos en la banca y decidió contratar a un peso pesado para reemplazar a Michael Carrick como entrenador.

Los Diablos Rojos se olvidaron de la grandeza que abunda en Old Trafford desde la salida de Sir Alex Ferguson. En los últimos años los hinchas han sufrido mucho más de lo que han festejado y cada temporada pareciera ser peor que la anterior.

El nuevo entrenador de Manchester United

Luego de clasificar a Champions League, Michael Carrick no pudo ratificar los buenos resultados y terminó saliendo de Manchester United. Por esta razón, es que ahora el equipo decidió traer a un entrenador con experiencia en grandes clubes.

Los Diablos Rojos anunciaron que Mauricio Pochettino es su nuevo técnico. Sí, el argentino dejó su cargo como seleccionador de Estados Unidos, con quienes había derrotado a Chile en septiembre y vuelve a Inglaterra para asumir el mayor desafío de su carrera.

Pochettino tuvo una exitosa carrera como jugador, siendo seleccionado de su país y jugando en Newell’s, Espanyol y PSG, entre otros. Luego de su retiro inició su carrera como entrenador y no le ha ido nada mal, pasando por los mencionados Espanyol, PSG, Tottenham, Southampton y Chelsea.

Si bien con los parisinos conquistó los tres títulos que tiene, fue con los Spurs con quienes se hizo un nombre como DT. Incluso, alcanzó la final de la UEFA Champions League en 2019, cayendo ante Liverpool. Con Estados Unidos llegó a los octavos de final de la última Copa del Mundo.

Como tenía contrato con la selección del Tío Sam, Manchester United debió pagar cerca de 10 millones de dólares para sacarlo de ahí y contratarlo hasta 2029. De esta manera, los Diablos Rojos apuestan por un entrenador reputado, dejando atrás nombres sin mucho prestigio como Ralf Rangnick, Erik ten Hag y Rúben Amorim, entre otros.