El volante de 26 años no está teniendo minutos en Ipswich Town y podría pasar a otro equipo del viejo continente.

Marcelino Núñez vive uno de los momentos más complejos de su carrera en Ipswich Town. Sin embargo, surge una oportunidad muy importante de cambiar de club.

El formado en Universidad Católica comenzó con bastantes expectativas esta temporada, tras lograr el ascenso a Premier League con su club. Claro que en la primera de Inglaterra, perdió su puesto en el equipo y hoy no está teniendo minutos.

El club que busca a Marcelino Núñez

En la presente campaña con Ipswich Town, Marcelino Núñez solo suma 4 partidos con el primer equipo. Incluso, no suma minutos desde el 15 de septiembre, cuando su equipo fue eliminado de la Carabao Cup ante Arsenal. Su situación es incómoda.

Por si fuera poco, Núñez le suma al mal momento en su club también lo sucedido en la selección chilena. El formado en Universidad Católica tuvo problemas en la concentración de La Roja y decidió irse en la fecha FIFA pasada, por lo que no fue nominado para la actual de parte de Nicolás Córdova.

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Todo este “calvario” que vive Marcelino Núñez podría tener un giro, ya que un club importante del fútbol turco está interesado en sus servicios: Trabzonsport. De acuerdo a lo que informa Turkish Football, están haciendo las gestiones para quedarse con el volante chileno.

El equipo azul granate es conocido como el cuarto grande de la liga otomana, donde actualmente están en el segundo puesto, solo siendo superados por Galatasaray. Además, disputan la Conference League y por si fuera poco, tienen en su plantel ni más ni menos que a Mohamed Salah, ex figura de Liverpool.

Núñez podría ser compañero de Salah. Imagen: Getty

Según el medio antes mencionado, desde Trabzonsport ahora analizan si comprar a Marcelino Núñez o solicitar un préstamo en el próximo mercado de invierno, el cual se abre a fines de 2026. De concretarse, es una buena oportunidad para que Núñez vuelva a tener minutos y se codee con una estrella mundial como Salah.