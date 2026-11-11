El campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos aseguró que el Cacique debe sí o sí renovarle a Arturo Vidal de cara al 2027.

La renovación de Arturo Vidal es uno de los temas centrales en Colo Colo luego de la obtención de la estrella 35. En Blanco y Negro avisaron que una vez logrado el título llegará el momento de conversar, por lo que el tiempo apremia en el Monumental.

Sin embargo, las primeras informaciones que surgen de esta negociación no son de las mejores, ya que al parecer todavía no hay un acercamiento entre ambas partes para poder dar con un nuevo acuerdo.

“Tenemos buena relación con Arturo, estuvimos conversando de hecho en la fiesta. Hay gente que quiere instalar un quiebre entre él y yo, lo que no es verdad”, aclaró Aníbal Mosa, para luego dejar en claro que “no se olviden que yo fui el que más peleó porque llegara en 2024. Yo le renové. Sé la clase de jugador y la magnitud que tiene, pero también debo tener una mirada institucional”.

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Leyenda de Colo Colo quiere que Vidal se quede

Uno que alzó la voz sobre este fue Gabriel Mendoza, quien en charla con RedGol afirmó que “Vidal es uno de los más grandes de la historia del fútbol chileno, aparte de Colo Colo. Así que sí o sí hay que renovarlo. Hay que terminar estas rencillas”.

“Yo he escuchado por ahí que claro, son más de once los que entran a la cancha, porque si es un plantel son 25 o 30. Pero sin duda alguna creo que Vidal uno de los más importantes que hay”, agregó.

Arturo Vidal y Aníbal Mosa deben negociar en Colo Colo para una renovación de contrato para el 2027. | Foto: Photosport.

Para concluir, el campeón de la Copa Libertadores 1991 afirmó que “hay que quedarse callado, hay que hablar tranquilo. Sabemos que Vidal es muy importante para el club y el camarín, así que hay que renovar sí o sí”.

Arturo Vidal en esta temporada 2026 ha jugado un total de 39 partidos con los albos, siendo 25 por la Liga de Primera, nueve por la Copa Chile y cinco en la Copa de la Liga. Suma seis goles y cuatro asistencias en 3052 minutos de acción.

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En síntesis