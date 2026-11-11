El máximo goleador histórico de Primera División acusó a la dirigencia de Aníbal Mosa de "faltarle el respeto" al actual capitán y afirma que "por sus declaraciones, quizás no lo renueven".

Las negociaciones entre Blanco y Negro con el volante Arturo Vidal están en punto muerto, lo que abre la posibilidad de que el hoy capitán abandone Colo Colo con miras a la temporada 2027, algo que comienza a hacer ruido entre hinchas e históricos del club.

Uno de ellos es el ex delantero Esteban Paredes, que durante su presencia en el programa Tipster expresó su molestia con los dichos del presidente Aníbal Mosa de que “es un tremendo emblema pero no juega solo“, y exigió que la institución blinde al King.

“Eso que están diciendo algunos dirigentes, que todos son iguales, para mí no es así. Arturo es uno más del plantel, pero yo creo que lo que pasó con él fue una falta de respeto. Lo dije en su momento: un jugador de la talla de él ha tenido que esperar hasta el último momento para que renueve. Es algo que no me parece”, expresó el máximo goleador histórico de Primera División.

En esa línea, Paredes agregó que “mirándolo desde el lado futbolístico, Colo Colo tiene que blindarlo, protegerlo y darle un año más de contrato, o dos. No sé cuánto exigirá él también, pero creo que vamos a perder a Arturo. Yo creo que no debería ser así”.

Paredes pesimista con el futuro de Vidal en Colo Colo

No se quedó allí el “Bendito del Área”, pues en la misma conversación apunta a que “por sus declaraciones, quizás no lo renueven (a Vidal). Pero él siempre va al frente y quiere decir la verdad, y eso se agradece un montón

No es la primera vez que Esteban Paredes se expresa públicamente sobre la continuidad del Rey en el cuadro popular. A fines de octubre reiteró que lo que hace Blanco y Negro, a su juicio, “es una falta de respeto por todo lo que le entregó al club”.

Recordemos que en caso de que finalmente Arturo Vidal no continúe en Colo Colo, dejará la institución con tres títulos conseguidos: dos Campeonatos Nacionales y la Supercopa 2024, los que le permitieron alcanzar los 28 trofeos en su palmarés.

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¿Cuándo juegan los albos?

En un partido amistoso internacional, Colo Colo enfrentará a Racing Club de Argentina en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, este viernes 13 de noviembre desde las 19:00 horas.

En síntesis