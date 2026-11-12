Pese a que el Niño Maravilla tiene la opción de salir del Montreal ahora en diciembre, no lo haría para volver a nuestro país a jugar por la U.

Alexis Sánchez debe tomar decisiones importantes de cara al 2027. Finalizada una mala primera experiencia en la MLS el chileno tiene que elegir si quiere o no continuar jugando para el Montreal, club con el que no pudo brillar en este segundo semestre.

El nacido en Tocopilla tiene en su contrato una cláusula de salida que se puede ejecutar al término del presente año, la cual le permite estudiar el mercado para el 2027. Y claro, otra vez Universidad de Chile apareció como posible destino.

Lamentablemente para los azules, esta alternativa fue desactivada rápidamente por el mismo entorno del jugador, donde aseguraron que no está en sus planes volver a Chile para jugar con la camiseta azul.

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Las razones de Alexis Sánchez para nuevamente rechazar a Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por La Tercera, el entorno de Alexis afirmó que es imposible abrir hoy en día una negociación con Azul Azul por toda la incertidumbre dirigencial que atraviesa la concesionaria.

“La U no aparece como una posibilidad para el Niño Maravilla”, aseguraron en el mencionado medio. Todos los cambios que se vienen en la mesa directiva de la U, con la renovación de todos sus integrantes, no es un escenario muy tentador para que el delantero de 37 años se venga.

Así las cosas, Alexis puede elegir quedarse en el Montreal, club atravesará un proceso de venta en el corto plazo, o buscar otro destino. Y ojo, que en México ya avisaron que Monterrey está dispuesto a llevárselo, lo que complica todavía más las opciones de la U por su ansiado fichaje.

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En síntesis