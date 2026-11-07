El chileno no pudo cambiarle la cara a uno de los peores equipos de la MLS, cerrando este sábado un 2026 que estuvo lejos de ser el ideal.

Alexis Sánchez bajará el telón de esta temporada 2026 de la MLS con el Montreal bajo un penoso presente. Y es que el chileno no le pudo cambiar la cara a uno de los peores equipos del fútbol norteamericano, firmando como colista absoluto de la Conferencia Este del torneo gringo.

Desde las 18:00 horas el equipo del Niño Maravilla recibirá al Vancouver Whitecaps casi por cumplir, ya que firmó una campaña muy lejos de los puestos de playoffs, con apenas 26 puntos sumados en 33 compromisos disputados.

Por lo mismo, a sus 37 años el tocopillano debe tomar decisiones claves pensando en su futuro, sobre todo porque tiene la posibilidad de marcharse de su actual club luego de cerrar el peor semestre de su carrera.

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Alexis Sánchez podría hoy despedirse de la MLS

Para más remate, todo este mal momento deportivo viene de la mano con una nula química con el entrenador del Montreal. Lamentablemente el francés Philippe Eullaffroy no le ha sabido sacar provecho al delantero, a tal punto de que lo dejó en la banca en la derrota ante el Forge por la final del Campeonato Canadiense.

Bajo este panorama y de acuerdo a información entregada por La Tercera, el chileno podría pescar sus cosas e irse del Montreal apenas terminado el choque de hoy ante el Whitecaps. ¿La razón? Pues una cláusula de salida que se puede ejecutar al término del año, la cual le permite estudiar el mercado para el 2027.

Así las cosas y pese tener un contrato por dos años, Alexis podría irse del Montreal luego de 16 partidos en lo que no ha podido registrar ni goles ni asistencias en los 926 minutos de juego que disputó. ¿Cuál será el próximo paso en su carrera?

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En síntesis