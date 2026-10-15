El francés Philippe Eullaffroy apuntó que algunos compañeros del chileno "renunciaron a una competencia y eso es inaceptable", además de advertir que seguirá con quienes "muestren un mínimo de amor por la camiseta".

La nueva derrota que sufrió el CF Montreal de local en la Major League Soccer (MLS), esta vez por 3-0 ante Atlanta United, con el chileno Alexis Sánchez en cancha durante 81 minutos, provocó la ira de su entrenador, el francés Philippe Eullaffroy.

Fue tras el encuentro en el Estadio Saputo donde el estratega lanzó una grave acusación contra sus futbolistas, al afirmar que “tengo la impresión de que algunos han tirado la toalla. Para los atletas profesionales, renunciar a una competencia es negarse a sí mismo. Es ser lo contrario de lo que tu esencia debe ser. Y eso es inaceptable”.

En esa línea, el técnico de Montreal enfatizó que “hay que tomar decisiones para seguir adelante con aquellos que muestran un mínimo de amor por la camiseta. Ese será el criterio número uno”, sin mencionar si entre ellos está Alexis Sánchez.

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La grave acusación del DT de Alexis en Montreal tras nueva derrota

La caída en casa contra el equipo del central nacional Paulo Díaz causó indignación en los medios deportivos canadienses. Es el caso del portal Canadian Soccer Daily, quien calificó el encuentro como “otra lamentable derrota“.

Entre los futbolistas más criticados en Montreal, el delantero nacional se lleva varias de las preferencias. Este mismo medio indicó sobre el tocopillano que “no ha logrado generar el impacto que el equipo necesita desesperadamente”.

“Alexis Sánchez, con un contraataque siempre a cero, parece preferir dictar el juego del medio, incluso el centrocampista defensivo, en lugar de estar disponible en el punto“, indicó al respecto el medio La Presse. Mientras que OurSports Central señala que “su productividad cayó en el complemento”.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la jornada 30 de la MLS, el CF Montreal de Alexis Sánchez visitará al Seattle Sounders en el Lumen Field de esta ciudad, el sábado 17 de octubre a contar de las 23:30 horas.

En síntesis