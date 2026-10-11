Philippe Eullaffroy no se guardó nada para criticar a sus jugadores tras la insólita derrota por 2-1 ante Toronto en la MLS.

El Montreal sigue sin levantar cabeza en la MLS. Lamentablemente el equipo de Alexis Sánchez cayó en la agonía en el clásico ante Toronto, resultado que lo deja todavía como colista de la Conferencia Este y muy complicado en la lucha por llegar a playoffs.

Con el chileno como titular hasta los 69’, el cuadro dirigido por Philippe Eullaffroy lo ganaba hasta la recta final gracias al solitario tanto de Daniel Ríos a los 52’ y todo apuntaba a que se quedaba con la victoria. Sin embargo, agónicos tantos de Toronto a los 90+3’ de Lewis Mogan y a los 90+5’ de Djordje Mihailović lo dejaron con las manos vacías.

Por lo mismo el entrenador francés no se guardó nada para cargar contra sus jugadores luego de esta insólita derrota, asegurando en conferencia de prensa que está reinando el medio a ganar y que hubo errores individuales imperdonables.

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Las duras críticas que recibió Alexis Sánchez y sus compañeros en el Montreal

El entrenador del cuadro canadiense afirmó que “perdimos el partido por nuestra gestión emocional durante el tiempo de descuento. Entre el miedo a perder, y quizás incluso el miedo a ganar, tomamos malas decisiones en esos momentos de tensión. No estuvimos serenos y, sin duda, nos faltó experiencia en esas situaciones. Lamentablemente, pagamos las consecuencias”.

“Hubo errores individuales de jugadores que quisieron presionar aún más en lugar de ser un poco más conservadores. Nos castigaron”, agregó.

Alexis Sánchez fue titular hasta los 69′ en esta insólita derrota ante Toronto. | Foto: Montreal.

En ese sentido, Eullaffroy declaró que “deberíamos haberlo hecho mejor en los minutos finales del partido. En lugar de querer seguir atacando, deberíamos habernos mantenido más compactos para gestionar mejor esos últimos minutos”.

“Los comprendo, porque yo también soy aficionado y estoy muy enfadado. La decepción es aún mayor si tenemos en cuenta cómo se desarrolló el partido, sobre todo porque se jugó en Toronto. Entiendo su frustración y la comparto”, concluyó.

El próximo partido de Alexis Sánchez en el Montreal

El “Impact” volverá a la acción ante Atlanta United el miércoles 14 de octubre a las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Saputo de Montreal.

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En síntesis