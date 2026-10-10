El cuadro del tocopillano vencía hasta el minuto 92, cuando se les adelantó la noche de terror y les dieron vuelta el compromiso.

El Montreal de Alexis Sánchez no logra levantar cabeza en la actual temporada de la MLS, donde ahora perdieron un increíble partido donde ganaban a Toronto hasta el minuto 90.

Cuando parecía se llevaban los tres puntos que le daban un respiro para dejar el último lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este, se les vino la noche de terror anticipada.

Esto, porque el cuadro donde estuvo de titular Benjamín Kuscevic, dio vuelta el marcador con una agónica celebración, que sigue hundiendo al equipo del tocopillano.

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Toronto le remontó al Montreal de Alexis

Fue al minuto 51 cuando el cuadro visitante donde fue titularísimo Alexis Sánchez movió el marcador, donde el mexicano Daniel Ríos anotó el 1-0.

Tras el tanto se tuvieron que empezar a defender, por o que no extrañó la salida del tocopillano a los 72 minutos, pero no sería suficiente.

Cuando parecía que sumaban tres puntos muy importantes para la tabla de posiciones se vino la noche, con goles de Lewis Morgan y Djordje Mihailovic, a los 93 y 95, dieron vuelta el partido 2-1.

Con esto, Montreal sigue en el último lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, en un torneo que no tiene descenso.

Mira el compacto del partido: