El tocopillano se juega la gran chance de dejar el fondo de la tabla de posiciones y seguir soñando con unos lejanos playoffs.

Alexis Sánchez vivirá una jornada clave con el Montreal en la MLS, donde están obligados a buscar un triunfo para poder salir del último lugar de la tabla de posiciones.

Si bien no hay descenso, la idea de meterse en los playoffs se ve cada vez más lejana, con un tocopillano que no logra tener protagonisno en un equipo que tampoco ayuda mucho.

Por lo mismo, en su arribo a Toronto vivió un momento muy especial, porque fue recibido por la colonia de chilenos en la ciudad, quienes lo llenaron de cariño y energía.

Alexis Sánchez se esfuerza por sacar resultados con Montréal.

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Alexis en duelo clave con Montreal

El Montreal es último en la Conferencia Este, donde no ha conseguido despegar ni con el juego de Alexis Sánchez como su gran figura, por lo mismo están obligados a buscar triunfos.

Por lo mismo, esta jornada se movieron por Canadá, ya que enfrentarán al Toronto de Benjamín Kuscevic, donde el tocopillano tendrá las miradas puestas en su desempeño.

Esto, porque la gran colonia de chilenos residentes en esa ciudad ya se dejó caer en el arribo del equipo, con banderas y camisetas de Chile, para darle una señal de aliento.

El duelo se jugará desde las 14.00 horas de este sábado, recordando, además, que será transmitido en vivo y online por la plataforma Apple TV.

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