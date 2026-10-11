Con la derrota ante los Piratas, los Albos llegaron a tres partidos sin ganar en la Liga de Primera.

Colo Colo sufrió una dura caída ante Coquimbo Unido. Fernando Ortiz no se anduvo con excusas y reconoció que el rival hizo las cosas de mejor manera que su equipo.

Los Albos visitaron el Francisco Sánchez Rumoroso con la misión de conseguir un triunfo que los acerque al título. Sin embargo, no lograron tener una buena actuación y cayeron de forma inapelable ante los Piratas. El 5-2 es muy decidor sobre lo que hicieron.

La palabra de Fernando Ortiz

Colo Colo se vio muy superado ante Coquimbo Unido. Ni colectiva ni individualmente se mostraron de buena manera. Fernando Ortiz conversó luego de la caída y lejos de polemizar o irse por las ramas, fue claro al reconocer la buena actuación pirata.

“El rival fue superior y la verdad está a la vista. Hay que dar vuelta la página de enseguida, mañana entrenaremos para preparar el regreso de la Copa Chile y seguir trabajando“, indicó Ortiz a TNT Sports.

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Colo Colo llegó a tres partidos sin ganar en la Liga de Primera. Si bien siguen teniendo una amplia ventaja, han dejado ir 7 puntos en este periodo. “Seguimos trabajando, eso es lo importante”, explicó el entrenador argentino sobre la mala racha.

Si Universidad de Chile y Universidad Católica ganan sus duelos frente a Ñublense y Audax Italiano, respectivamente, quedarán a 9 puntos de los Albos. De todas maneras, la mala actuación frente a los dirigidos por Hernán Caputto es un llamado de atención para los de Macul.

“Analizar, corregir, visualizar y esa es la manera de poder sacar estos partidos”, cerró Fernando Ortiz. El próximo encuentro de Colo Colo será el martes 20 de octubre a las 18:00 horas, cuando finalicen los 45 minutos restantes del suspendido duelo ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile. Los Albos ganaban por 2-0 en el global.