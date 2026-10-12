Pronósticos Atlético de Madrid vs Manchester United: el Colchonero busca imponerse en casa

Nuestro pronóstico para Atlético de Madrid vs Manchester United por la Champions League. Revisa las mejores cuotas y apuestas para el partido.

Un duelo de gigantes europeos ilumina la segunda jornada de la Champions League. Revisa los pronósticos para el Atlético de Madrid vs. Manchester United.

El equipo español busca recuperarse de su tropiezo inicial, mientras que los ingleses quieren consolidar su buen comienzo. El partido se disputará el martes 13 de octubre de 2026 a las 16:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Metropolitano.

Nuestros picks Pronósticos: Atlético de Madrid vs Manchester United Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Atlético de Madrid Atlético de Madrid ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en casa y llega motivado tras vencer al Real Madrid. Además, las dificultades del United como visitante favorecen el triunfo local. 1xbet 2.05 Pronóstico Total de goles de Atlético de Madrid: Más de 1.5 Atlético marcó más de 1.5 goles en seis de sus ocho partidos oficiales esta temporada y en sus tres encuentros recientes. Además, el United recibió al menos dos tantos en cuatro de siete duelos. 1xbet 1.66 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Atlético de Madrid vs Manchester United

El Atlético de Madrid anotó en sus ocho partidos de local en la Champions League de la temporada pasada, promediando 2.75 goles por encuentro.

anotó en sus ocho partidos de local en la de la temporada pasada, promediando 2.75 goles por encuentro. Manchester United ha recibido goles en seis de sus primeros siete partidos de esta temporada en todas las competiciones.

ha recibido goles en seis de sus primeros siete partidos de esta temporada en todas las competiciones. Los partidos del Atlético en casa por la Champions League promediaron 4.13 goles totales en la campaña 2025/26.

Julián Álvarez, delantero del Atlético, participó en 14 goles en la Champions League 2025/26 y mantiene su gran nivel.

Cuotas 1X2 Cuotas: Atlético de Madrid vs Manchester United Cuotas ofrecidas por 1xBet Atlético de Madrid 2.05 1xBet Empate 3.40 1xBet Manchester United 3.25 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Atlético de Madrid vs Manchester United

El Atlético de Madrid llega con la moral alta. Aunque perdieron 2-1 en su debut europeo contra el Liverpool, su reacción en LaLiga ha sido contundente. Los Colchoneros encadenaron tres victorias consecutivas, incluyendo un triunfo clave en el derbi contra el Real Madrid. El equipo de Diego Simeone se muestra sólido en casa y con un ataque en racha.

Por otro lado, el Manchester United vive un momento de incertidumbre. Su victoria 4-0 sobre el débil Sabah en la primera jornada es su único triunfo en los últimos cinco partidos. Los Red Devils no han ganado como visitantes esta temporada y arrastran una larga lista de lesionados, lo que complica sus opciones en una visita tan exigente.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Atlético de Madrid

El favoritismo del Atlético de Madrid se fundamenta en su excelente estado de forma y su fortaleza en el Metropolitano. Los madrileños han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en casa, mostrando un fútbol convincente y efectivo. El triunfo reciente sobre el Real Madrid es un impulso anímico fundamental.

Considerando las dificultades del Manchester United fuera de casa y sus problemas de lesiones, la cuota por la victoria local presenta un valor considerable. Se espera que el equipo de Simeone domine el encuentro y asegure tres puntos vitales para sus aspiraciones en el torneo.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Atlético de Madrid – 2.05 en 1xbet

Apuesta de valor: Atlético de Madrid anota más de 1.5 goles

La capacidad ofensiva del Atlético en su estadio es una de sus mayores armas. Han marcado más de 1.5 goles en seis de sus ocho partidos oficiales esta temporada y en cada uno de sus últimos tres. Sus registros de goles esperados (xG) en casa son muy altos, superando el 2.0 en sus últimos duelos.

Enfrentan a una defensa del United que ha concedido más de 1.5 goles en cuatro de sus siete encuentros. Con Julián Álvarez en el ataque y la necesidad de ganar, es muy probable que los Colchoneros anoten al menos dos veces para encaminar el partido.

Apuesta 2 | Total de goles de Atlético de Madrid: Más de 1.5 – 1.66 en 1xbet

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Alineaciones probables en Atlético de Madrid vs Manchester United

Atlético de Madrid: Oblak, Pubill, Le Normand, Romero, Hancko, Simeone, Koke, Llorente, Baena, Álvarez, Lookman.

Oblak, Pubill, Le Normand, Romero, Hancko, Simeone, Koke, Llorente, Baena, Álvarez, Lookman. Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Shaw, Tielemans, Santos, Mbeumo, Fernandes, Mount, Cunha.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Atlético de Madrid vs Manchester United

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Atlético de Madrid vs Manchester United?

El Atlético de Madrid es el claro favorito debido a su excelente forma como local y los problemas de lesiones y resultados del Manchester United como visitante.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el martes 13 de octubre a las 16:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Metropolitano. Se recomienda consultar la programación local para conocer los canales de transmisión.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 2.05 por la victoria del Atlético de Madrid ofrece el mejor valor, considerando la diferencia de momento entre ambos equipos.

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