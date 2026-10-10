Pronósticos Deportes Limache vs Palestino: puntos clave en la pelea por un boleto a la Sudamericana

RedGol te entrega los mejores pronósticos para apostar en Deportes Limache vs Palestino, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Limache vs Palestino Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 En siete de los últimos 11 partidos de Limache se cumplieron ambos mercados. Además, cinco de los siete encuentros recientes de Palestino también registraron al menos tres goles y anotaciones de ambos equipos. 1xBet 1.80 Pronóstico Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 Deportes Limache marcó en la primera mitad en cuatro de sus últimos siete partidos ligueros. Por su parte, Palestino recibió goles antes del descanso en siete de sus ocho encuentros recientes. 1xBet 1.75 Pronóstico Total de goles de Palestino en la segunda mitad: Más de 0.5 Palestino anotó en la segunda mitad en seis de sus últimos siete partidos ligueros. Además, Limache recibió al menos un gol tras el descanso en ocho de sus 11 encuentros recientes del torneo. 1xBet 1.67 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Deportes Limache y Palestino se enfrentarán este domingo 11 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026. El Tino Tino no conoce la derrota ante el Tomate Mecánico: registra cinco victorias en seis enfrentamientos.

El encuentro será clave en la lucha por los cupos a la próxima Copa Sudamericana, ya que ambos equipos se encuentran actualmente en zona de clasificación. Los Árabes marchan quintos con 36 puntos, mientras que los Cerveceros ocupan el sexto lugar con 33 unidades.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Deportes Limache vs. Palestino para que los tengas en cuenta a la hora de apostar.

Limache y Palestino prometen un partido emocionante

En siete de los últimos 11 partidos de Deportes Limache en el Campeonato Nacional, ambos equipos anotarán y hubo más de dos goles.

En cinco de los anteriores siete encuentros de Palestino en el torneo, se registraron al menos tres tantos y los dos conjuntos marcaron.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 1.80 en 1xbet

Los Cerveceros toman ventaja en la primera parte

Los Cerveceros marcaron en la primera parte en cuatro de sus anteriores siete partidos en el certamen.

Los Árabes encajaron en los primeros 45 minutos en siete de sus últimos ocho compromisos en la competencia.

Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.75 en 1xbet

Los Árabes mejoran en el complemento

En seis de sus recientes siete compromisos en la liga, el Tino Tino anotó al menos un gol en la segunda parte.

En ocho de sus recientes 11 presentaciones en el torneo, el Tomate Mecánico recibió un tanto o más en el complemento.

Total de goles de Palestino en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.67 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Limache vs Palestino Cuotas ofrecidas por 1xBet Deportes Limache 2.12 1xBet Empate 3.55 1xBet Palestino 2.90 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Con tres mercados para analizar, desde los tantos de ambos equipos hasta las anotaciones por tiempo, también vale la pena comparar las plataformas antes de apostar. En la comparación de Betano y 1xbet puedes conocer las diferencias entre ambas casas, sus características y las opciones que ofrecen para seguir el fútbol chileno.

Historial de Deportes Limache vs Palestino: últimos partidos