“La ilusión…”: La advertencia de Matías Zaldivia a Colo Colo tras goleada histórica de la U

El central sacó pecho por el triunfo 6-0 sobre Ñublense y ahora recalcó que lucharán con todo en la recta final del campeonato.

Universidad de Chile pegó y fuerte en la fecha 24 de la Liga de Primera. Los dirigidos por Fernando Gago superaron por 6-0 a Ñublense y treparon en la tabla, por lo que se acercaron a Colo Colo y ahora van con todo por el remontazo.

De estar hasta a 16 puntos de diferencia, ahora con la goleada ante los de Chillán, la distancia se redujo solo a nueve unidades. Situación que fue destacada por la interna azul.

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“Hoy volvimos a ser ese equipo intenso”, recalcó Matías Zaldivia que fue pieza fundamental en la defensa y hasta entregó una asistencia a Fabián Hormazábal para la goleada de este lunes.

“En Antofagasta nos faltó eso. Hoy estuvimos con equipo completo y eso se nota. Hicimos un partido muy bueno de principio a fin. Con la expulsión se nos abrió más el partido”, agregó el también apodado como “canterano”.

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Pero lo que vuelve a ilusionar a los hinchas y al plantel de Universidad de Chile es el buen rendimiento en la Liga de Primera. A lo que se suma que se logró quedar a solo a nueva puntos y esto se da justo tras la caída por 5-2 que sufrió el Cacique y por todas las falencias que mostraron ante Coquimbo.

Por lo mismo, Matías Zaldivia no dudó en que el Romántico Viajero va a luchar hasta la última fecha por conseguir ese remontazo histórico.

🔵🔴 "HAY QUE MIRAR PARA ARRIBA, COLO COLO PERDIÓ PUNTOS Y LA ILUSIÓN A NOSOTROS NO NOS LA QUITA NADIE" Matías Zaldivia tras la aplastante victoria de la U por 6-0 frente a Ñublense #VamosLaU #UdeChile #LaU https://t.co/OIdBdOQDLO — Emisora Bullanguera (@e_bullanguera) October 12, 2026

“Estamos muy contentos porque la diferencia de gol también es importante. Ahora hay que mirar para arriba, porque Colo Colo perdió puntos y la ilusión no nos la quita nadie”, sentenció uno que ya sabe cómo arruinarle la fiesta al archirrival.

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En resumen:

Universidad de Chile venció 6-0 a Ñublense por la Liga de Primera.

El equipo dirigido por Fernando Gago acortó la distancia con Colo Colo y ahora solo los separan nueve puntos.

Matías Zaldivia recalcó que ahora van en busca de Colo Colo para remontar la distancia y conseguir el título.