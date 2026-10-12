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Liga de Primera

“La ilusión…”: La advertencia de Matías Zaldivia a Colo Colo tras goleada histórica de la U

El central sacó pecho por el triunfo 6-0 sobre Ñublense y ahora recalcó que lucharán con todo en la recta final del campeonato.

Por Felipe Pavez Farías

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Zaldivia recalcó que la ilusión sigue intacta para lograr el título en la Liga de Primera
© photosportZaldivia recalcó que la ilusión sigue intacta para lograr el título en la Liga de Primera

Universidad de Chile pegó y fuerte en la fecha 24 de la Liga de Primera. Los dirigidos por Fernando Gago superaron por 6-0 a Ñublense y treparon en la tabla, por lo que se acercaron a Colo Colo y ahora van con todo por el remontazo.

De estar hasta a 16 puntos de diferencia, ahora con la goleada ante los de Chillán, la distancia se redujo solo a nueve unidades. Situación que fue destacada por la interna azul. 

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Hoy volvimos a ser ese equipo intenso”, recalcó Matías Zaldivia que fue pieza fundamental en la defensa y hasta entregó una asistencia a Fabián Hormazábal para la goleada de este lunes. 

En Antofagasta nos faltó eso. Hoy estuvimos con equipo completo y eso se nota. Hicimos un partido muy bueno de principio a fin. Con la expulsión se nos abrió más el partido”, agregó el también apodado como “canterano”. 

Zaldivia se ilusiona con remontazo: El recado a Colo Colo en la recta final de campeonato

Pero lo que vuelve a ilusionar a los hinchas y al plantel de Universidad de Chile es el buen rendimiento en la Liga de Primera. A lo que se suma que se logró quedar a solo a nueva puntos y esto se da justo tras la caída por 5-2 que sufrió el Cacique y por todas las falencias que mostraron ante Coquimbo. 

Por lo mismo, Matías Zaldivia no dudó en que el Romántico Viajero va a luchar hasta la última fecha por conseguir ese remontazo histórico. 

Estamos muy contentos porque la diferencia de gol también es importante. Ahora hay que mirar para arriba, porque Colo Colo perdió puntos y la ilusión no nos la quita nadie”, sentenció uno que ya sabe cómo arruinarle la fiesta al archirrival. 

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En resumen:

Universidad de Chile venció 6-0 a Ñublense por la Liga de Primera.

El equipo dirigido por Fernando Gago acortó la distancia con Colo Colo y ahora solo los separan nueve puntos.

Matías Zaldivia recalcó que ahora van en busca de Colo Colo para remontar la distancia y conseguir el título.

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