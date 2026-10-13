El técnico premió a sus dirigidos tras la boleta ante Ñublense, por lo que volverán recién el viernes a los entrenamientos.

Universidad de Chile celebró con todo en la goleada por 6-0 ante Ñublense, por la última fecha de la Liga de Primera 2026, en un duelo disputado en el estadio El Teniente de Rancagua.

Un festejo que se extenderá por varios días, teniendo en cuenta de que el próximo partido de la U será recién el 21 de octubre, cuando deba recibir a Deportes Antofagasta, en Rancagua.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago tomó una decisión con sus jugadores, priorizando el descanso para recargar energías con tres días libres para luego retomar los entrenamientos.

La U volverá el viernes a los entrenamientos. Foto: Andres Pina/Photosport

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La U con tres días libres

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de los días libres que tendrá Universidad de Chile esta semana, luego de la goleada ante Ñublense por la Liga de Primera.

En ese sentido, será el viernes la jornada en que recién retornen a las prácticas en el Centro Deportivo Azul, seis días antes del duelo ante los Pumas por los cuartos de final de la Copa Chile.

Por lo mismo, con estos días en libertad, la U permanecerá entrenando el fin de semana en La Cisterna, donde no habrá fecha del torneo, ya que estaba programada la final de la Copa de La Liga.

Un nuevo parón de la U que llega justo cuando encontró su mejor rendimiento con una goleada ante los chillanejos, por lo que Gago deberá volver a retomar con sus jugadores.