Desde la institución denunciaron que las autoridades ecuatorianas no les han entregado las visas para entrar a ese país y su participación en el torneo está en riesgo.

Este jueves 15 de octubre, Colo Colo hará su estreno en la edición 2026 de la Copa Libertadores Femenina, cuando en el inicio del Grupo A se enfrente al actual campeón Corinthians. Un torneo que está en la mira por un escándalo diplomático.

Su último rival en esta zona, el Caracas de Venezuela, denunció mediante un comunicado oficial, la tardanza por parte de las autoridades de Ecuador, país sede del torneo continental, en la entrega de las visas que permitan el ingreso de jugadoras, cuerpo técnico y dirigentes.

“Esta situación se debe exclusivamente a razones ajenas al ámbito deportivo“, indican desde el cuadro capitalino y agregan que “seguimos sin recibir respuesta por parte de las autoridades ecuatorianas, imposibilitando nuestra participación en la máxima cita sudamericana a nivel de clubes femeninos”.

Caracas expresa que “rechazamos profundamente que dichas circunstancias vulneren el mérito deportivo de nuestra delegación, quienes con su entrega y esfuerzo ganaron con honor el derecho de representar a Venezuela en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2026″.

Colo Colo quedaría sin rival para Libertadores Femenina

La situación es muy delicada, mas si se toma en cuenta que las venezolanas deben jugar este jueves 15 en el duelo de fondo del Grupo A desde las 21:00 horas ante Independiente Santa Fe. Es prácticamente imposible que puedan jugar ese encuentro.

Si aquello finalmente ocurre, la CONMEBOL deberá darle el triunfo a las colombianas por walk over, con un marcador de 3-0, y entregarle los tres puntos. Una situación que se debe repetir tanto con Colo Colo como Corinthians para los siguientes duelos.

Así las cosas, el duelo ante el Timão toma mayor importancia para las albas, pues una derrota prácticamente las obligará a jugarse la vida el domingo 18 de octubre cuando enfrenten a la escuadra colombiana en la cancha de Liga de Quito.

ver también Copa Libertadores Femenina 2026: horarios y rivales para el debut de la U y Colo Colo

¿Cuándo juegan las albas?

Por la primera fecha del Grupo A en la Copa Libertadores Femenina, la escuadra de Tatiele Silveira enfrentará a Corinthians en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, este jueves 15 de octubre desde las 17:00 horas (de Chile).

En síntesis