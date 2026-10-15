Un problema obligó a reprogramar el duelo ante Independiente Santa Fe, rival directo de las Albas en la lucha por clasificar a cuartos de final.

Colo Colo Femenino tiene novedades en el fixture de la Copa Libertadores 2026. El partido entre Independiente Santa Fe y Caracas, correspondiente al Grupo A, fue reprogramado por inconvenientes con las visas del plantel venezolano para ingresar a Ecuador.

El encuentro estaba previsto para este jueves 15 de octubre, pero tras la confirmación de la Conmebol, ambos equipos se enfrentarán finalmente durante la noche del viernes en Ecuador.

Reprograman duelo clave en Copa Libertadores Femenina.

¿Cuándo juegan Santa Fe vs. Caracas por Copa Libertadores Femenina?

El compromiso se disputará el viernes 16 de octubre a las 22:00 horas de Ecuador, es decir, a las 00:00 horas de Chile del sábado 17 de octubre.

El inconveniente migratorio incluso puso en duda la participación de Caracas en el torneo, pero la situación fue solucionada y el equipo venezolano podrá jugar.

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¿Cómo afecta a Colo Colo Femenino?

El cambio de programación mantiene atentos a los hinchas albos, ya que Independiente Santa Fe será el rival de Colo Colo en la segunda fecha de la fase de grupos.

Las Albas enfrentarán al conjunto colombiano el domingo 18 de octubre, a las 17:00 horas de Chile, por lo que Santa Fe tendrá cerca de un día y medio de descanso entre ambos duelos.

Antes, Colo Colo debutará este jueves frente a Corinthians, desde las 17:00 horas de Chile. Luego, se medirá con Caracas y Santa Fe, dos rivales directos para avanzar a cuartos de final.

El criterio clave para clasificar

En la fase de grupos, el enfrentamiento directo es el principal criterio de desempate en caso de igualdad de puntos. Por eso, conseguir victorias ante Santa Fe y Caracas es clave para las aspiraciones de Colo Colo.

La diferencia de gol también puede ser importante si persiste la igualdad, por lo que las Albas buscarán sumar puntos y cuidar su balance de goles en cada partido.

En resumen…