Universidad de Chile Femenino prepara para su estreno en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Leonas enfrentarán a Nacional de Uruguay en un duelo clave para comenzar con su participación en el torneo continental.
Las azules integran el Grupo D, junto a Nacional, Libertad de Paraguay y Deportivo Cali de Colombia. El objetivo será avanzar a fases decisivas y superar sus campañas anteriores, teniendo como mejor antecedente las semifinales en 2020.
Las Leonas enfrentarán a Nacional de Uruguay en Libertadores.
¿Qué canal transmite U. de Chile vs. Nacional EN VIVO?
Universidad de Chile y Nacional de Uruguay se enfrentan este viernes 16 de octubre, desde las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.
Los hinchas podrán seguir el debut de Las Leonas de forma gratuita a través de las plataformas digitales de Chilevisión y Pluto TV.
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Calendario de U. de Chile en fase de grupos
- Viernes 16 de octubre: Nacional vs. Universidad de Chile, 21:00 horas.
- Lunes 19 de octubre: Libertad vs. Universidad de Chile, 21:00 horas.
- Jueves 22 de octubre: Universidad de Chile vs. Deportivo Cali, 17:00 horas.
En resumen…
- Partido: Nacional vs. Universidad de Chile.
- Día y hora: viernes 16 de octubre, a las 21:00 horas.
- Transmisión gratuita: plataformas digitales de Chilevisión y Pluto TV.