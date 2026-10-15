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Copa Libertadores Femenina

U. de Chile vs. Nacional: horario y dónde ver EN VIVO el debut en Copa Libertadores Femenina

Las Leonas inician su camino en la Copa Libertadores Femenina 2026 ante Nacional de Uruguay.

Por Franccesca Arnechino

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La U debuta en la Copa Libertadores Femenina.
© U de Chile Femenino.La U debuta en la Copa Libertadores Femenina.

Universidad de Chile Femenino prepara para su estreno en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Leonas enfrentarán a Nacional de Uruguay en un duelo clave para comenzar con su participación en el torneo continental.

Las azules integran el Grupo D, junto a Nacional, Libertad de Paraguay y Deportivo Cali de Colombia. El objetivo será avanzar a fases decisivas y superar sus campañas anteriores, teniendo como mejor antecedente las semifinales en 2020.

Las Leonas enfrentarán a Nacional de Uruguay en Libertadores.

Las Leonas enfrentarán a Nacional de Uruguay en Libertadores.

¿Qué canal transmite U. de Chile vs. Nacional EN VIVO?

Universidad de Chile y Nacional de Uruguay se enfrentan este viernes 16 de octubre, desde las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.

Los hinchas podrán seguir el debut de Las Leonas de forma gratuita a través de las plataformas digitales de Chilevisión y Pluto TV.

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Calendario de U. de Chile en fase de grupos

  • Viernes 16 de octubre: Nacional vs. Universidad de Chile, 21:00 horas.
  • Lunes 19 de octubre: Libertad vs. Universidad de Chile, 21:00 horas.
  • Jueves 22 de octubre: Universidad de Chile vs. Deportivo Cali, 17:00 horas.

En resumen…

  • Partido: Nacional vs. Universidad de Chile.
  • Día y hora: viernes 16 de octubre, a las 21:00 horas.
  • Transmisión gratuita: plataformas digitales de Chilevisión y Pluto TV.
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