Las Leonas inician su camino en la Copa Libertadores Femenina 2026 ante Nacional de Uruguay.

Universidad de Chile Femenino prepara para su estreno en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Leonas enfrentarán a Nacional de Uruguay en un duelo clave para comenzar con su participación en el torneo continental.

Las azules integran el Grupo D, junto a Nacional, Libertad de Paraguay y Deportivo Cali de Colombia. El objetivo será avanzar a fases decisivas y superar sus campañas anteriores, teniendo como mejor antecedente las semifinales en 2020.

Las Leonas enfrentarán a Nacional de Uruguay en Libertadores.

¿Qué canal transmite U. de Chile vs. Nacional EN VIVO?

Universidad de Chile y Nacional de Uruguay se enfrentan este viernes 16 de octubre, desde las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.

Los hinchas podrán seguir el debut de Las Leonas de forma gratuita a través de las plataformas digitales de Chilevisión y Pluto TV.

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Calendario de U. de Chile en fase de grupos

Viernes 16 de octubre: Nacional vs. Universidad de Chile, 21:00 horas.

Nacional vs. Universidad de Chile, 21:00 horas. Lunes 19 de octubre: Libertad vs. Universidad de Chile, 21:00 horas.

Libertad vs. Universidad de Chile, 21:00 horas. Jueves 22 de octubre: Universidad de Chile vs. Deportivo Cali, 17:00 horas.

En resumen…