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Copa Sudamericana

Cristián Garay tomará el lugar de Piero Maza y arbitrará semifinal de Copa Sudamericana

Luego de la pésima actuación del juez nacional en "La Bombonera", la Conmebol volverá a confiar en un silbante de nuestro país, esta vez para el duelo entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro.

Por Alfonso Zúñiga

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Cristián Garay dirigirá la semifinal de Copa Sudamericana en Uruguay.
© PhotosportCristián Garay dirigirá la semifinal de Copa Sudamericana en Uruguay.

A falta de equipos chilenos en instancias decisivas de los torneos CONMEBOL, son los árbitros de nuestro país quienes toman el protagonismo, especialmente en Copa Sudamericana, donde ya se marcó presencia en la semifinal ida con polémica.

Es que la actuación de Piero Maza en La Bombonera para la derrota de Boca Juniors por 1-0 contra Vasco da Gama, generó comentarios muy críticos hacia el desempeño del silbante, quien además se entreveró en un incidente con el colombiano Andrés Gómez, a quien expulsó en menos de 15 segundos.

A pesar de esta situación, la CONMEBOL vuelve a confiar en el arbitraje chileno y lo hará con uno de sus representantes en el Mundial 2026 como es Cristián Garay, quien impartirá justicia en la otra semifinal de la Copa Sudamericana en Uruguay.

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Garay arbitrará semifinal de Copa Sudamericana

El silbante de 37 años dirá presente en el Estadio Centenario de Montevideo, donde se jugará la revancha entre el Montevideo City Torque, del ex goleador colocolino Salomón Rodríguez, contra el Atlético Mineiro que tiene amplia ventaja tras el 3-0 que obtuvo en la ida en Brasil.

Para este duelo por Copa Sudamericana, Garay estará secundado por sus compatriotas Claudio Urrutia y Miguel Rocha como asistentes, más Diego Flores como cuarto árbitro. Mientras que en el VAR juzgarán Rodrigo Carvajal, Alejandro Molina y Miguel Araos, todos chilenos.

Recordemos que la semifinal vuelta entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro se disputará este miércoles 21 de octubre desde las 19:00 horas en suelo uruguayo. Quien venza, jugará la final del certamen continental, el sábado 21 de noviembre en Barranquilla.

Imagen: CONMEBOL

Imagen: CONMEBOL

En síntesis

  • Conmebol designó al árbitro Cristián Garay para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.
  • El chileno pitará la revancha del miércoles entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro en Uruguay.
  • Garay estará acompañado por un equipo arbitral completamente chileno, incluyendo a los jueces del VAR.
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