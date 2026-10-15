El colombiano Andrés Gómez hizo un desahogo tras la actitud que le costó la tarjeta roja en la ida de la semifinal por la Copa Sudamericana. Exculpó al árbitro chileno.

Piero Maza se viralizó rápidamente por una decisión que tomó en unos 15 segundos del partido que Vasco da Gama le ganó a Boca Juniors en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. El cronómetro marcaba 65 minutos cuando los brasileños quedaron un desventaja numérica.

El árbitro chileno amonestó al colombiano Andrés Gómez por impedir que Santiago Ascacíbar reanudara la acción con un tiro libre. Eso no le gustó nada al atacante de 24 años, quien intentó que Maza recapacitara de su determinación. Pero no hizo más que sacar de quicio al réferi.

Lo tocó al menos en tres ocasiones. Y eso provocó que el silbante le pusiera la segunda tarjeta amarilla. Gómez no entendía el porqué de su expulsión. De hecho, estuvo durante varios minutos sin salir de la cancha en el estadio La Bombonera.

Andrés Gómez pide infructuosamente la intervención del VAR. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Hizo gestos del VAR en medio de esa desesperación. Es más, el uruguayo Alan Saldivia tuvo que hablarle con firmeza para que Gómez se convenciera de que no había vuelta atrás en la decisión de Maza. Y con el correr de las horas, el exjugador de Millonarios analizó todo más fríamente.

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Andrés Gómez se arrepiente tras dejar con 10 a Vasco vs Boca y exculpa a Piero Maza

A través de una historia de Instagram, el delantero de Vasco da Gama hizo un mea culpa tras su actitud frente a Boca Juniors y, de paso, dejó sin responsabilidad alguna al árbitro Piero Maza. “Como ser humano, reconozco mi error en el partido”, afirmó Andrés Gómez.

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“También quiero reconocer el esfuerzo y la valentía de mis compañeros al luchar el resto del partido con jugador menos”, agregó el exatacante del Stade Rennais de Francia y el Real Salt Lake City de Estados Unidos. Quién sabe si lo hizo para reducir una sanción o porque de verdad lo siente.

Piero Maza expulsó a Andrés Gómez en La Bombonera. (Marcelo Endelli/Getty Images).

De todas maneras, el equipo carioca aprovechó el gran cabezazo de Adson para derrotar al cuadro Xeneize y llegar con una mínima ventaja para la revancha para ganar un boleto al duelo decisivo contra el ganador de Atlético Mineiro ante Montevideo City Torque, con una clara ventaja del cuadro brasileño.

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Revisa el compacto del triunfo de Vasco da Gama vs Boca Juniors

¿Cuándo es la revancha de Vasco da Gama vs Boca Juniors?

Vasco da Gama recibirá a Boca Juniors por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. El partido está agendado para el martes 20 de octubre a las 21:30 horas en un estadio por definir: será en el Sao Januario o en el Maracaná.