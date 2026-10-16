Terremoto en la U: se acaba la etapa de Cecilia Pérez en Azul Azul

La presidenta del directorio, que llegó a dicho lugar por decisión de Michael Clark, dejará el cargo tras decisión del liquidador Eduardo Godoy.

La tranquilidad es una virtud que no existe en el Centro Deportivo Azul. Universidad de Chile se quedará sin su presidenta Cecilia Pérez, quien deberá dejar de liderar el directorio de Azul Azul.

El liquidador de la concesionaria, Eduardo Godoy, tomó la decisión de revocar al actual directorio de la sociedad anónima, luego de la autorización que le dieron los acreedores de la polémica empresa que administra a la U.

De esta manera, Cecilia Pérez tendrá que abandonar su cargo como presidenta de Azul Azul, instancia que asumió en abril de 2026 en reemplazo de Michael Clark, quien se encuentra en prisión preventiva.

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La reacción de Azul Azul

En Azul Azul reaccionaron de forma inmediata a la medida, y a través de un comunicado aceptaron la decisión tomada por el liquidador de la concesionaria.

“El directorio del Club Universidad de Chile informa que dará curso a la solicitud tal como indica la ley y que seguirá trabajando con su máximo compromiso durante el período legal correspondiente, para dar continuidad al trabajo que está desarrollando: el plantel masculino hoy se encuentra disputando el título y su clasificación a copas internacionales; el equipo femenino está compitiendo de buena manera, en este momento, en Copa Libertadores de América; el fútbol formativo está dando sus frutos, lo que ha posibilitado que jugadores formados en casa estén hoy consolidados en el primer equipo”, señala el escrito.

Cecilia Pérez dejará Azul Azul. Foto: Diego Martin/Photosport

“Asimismo, el directorio continuará con el trabajo administrativo necesario para el buen funcionamiento del club, el de sus funcionarios y funcionarias, para los desafíos que vienen: un año 2027 emblemático, marcado por el aniversario 100 de la institución”, cerró el comunicado.