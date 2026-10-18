El streamer español Gerard Romero se fue de boca contra el técnico chileno quien reclamaba por el arbitraje en la derrota del Betis. Se excuso que tenía el micrófono abierto.

No cayó para nada bien en Barcelona los reclamos que hizo el técnico chileno Manuel Pellegrini tras la derrota que sufrió con el Betis por 2-5, donde no conforme con eso, se lanzó en picada contra la actitud de su máxima figura, Lamine Yamal.

“Me pareció una actuación lamentable sin criterio futbolístico“, fue el reclamo del Ingeniero por el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea, mientras que sobre el joven talento español, lo acusó de provocar al uruguayo Facundo Bernal quien fue expulsado.

Fue en medio de estas declaraciones de Pellegrini que el periodista español Gerard Romero, a través de su canal en la plataforma de streaming Twitch, le faltó el respeto gravemente al técnico chileno gritándole a viva voz “pero qué hijo de puta“.

El problema es que este insulto salió al aire en su transmisión, y por más que el comunicador partidario del Barcelona pidió perdón tapándose la boca, acusándose de dejar el micrófono abierto, los hinchas de inmediato se le fueron en su contra.

Sin pudor ninguno, Gerard Romero llama Hijo de puta a Pellegrini y soplagaitas a Facundo Bernal. Ahora vais y le dais bola en redes y cositas de esas, Betis https://t.co/QDHAgBXbC9 — PortalBetis (@portalbetis) October 17, 2026

Pese a la derrota: Pellegrini suma buena campaña en Betis

La caída en casa ante el Barcelona es nada menos que la segunda de la presente campaña al mando del cuadro andaluz, ambas se dieron por La Liga, pues la primera de ellas fue por idéntico marcador, ante el Levante en la jornada 3.

En la competencia local, el Betis de Pellegrini se ubica en la tercera posición con 19 puntos, a ocho del líder que es el elenco catalán, y tres menos que quien está segundo, el Atlético de Madrid. Aunque esto puede cambiar si gana el Real Madrid su encuentro contra el Sevilla.

Mientras que en Champions League es uno de los nueve equipos que ganaron sus dos primeros encuentros y suma seis puntos. Así las cosas, entre ambas competencias, el equipo del Ingeniero suma ocho triunfos, un empate y dos caídas. Un 75,76 por ciento de efectividad.

En síntesis

Manuel Pellegrini criticó al árbitro y a Lamine Yamal tras caer 2-5 con Betis ante el Barcelona.

El periodista Gerard Romero insultó gravemente al DT chileno en Twitch por un micrófono abierto.

Pese a la dura caída en La Liga, el cuadro andaluz se mantiene tercero y brilla en la Champions.