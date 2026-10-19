Pronósticos Unión La Calera vs Coquimbo Unido: el Pirata llega envalentonado tras golear a Colo Colo

RedGol te trae los mejores pronósticos para apostar en Unión La Calera vs Coquimbo Unido, en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Unión La Calera vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 En cuatro de los últimos cinco partidos de Unión La Calera en la Copa Chile 2026 se marcaron menos de tres goles. La misma tendencia se registró en cinco de los últimos siete encuentros de Coquimbo Unido, mientras que dos de los tres enfrentamientos entre ambos este año terminaron con dos tantos o menos. 1xBet 1.66 Pronóstico Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 Unión La Calera no recibió goles durante los primeros 30 minutos en cuatro de sus últimos cinco partidos de Copa Chile. Coquimbo Unido también mostró esta tendencia en seis de sus ocho encuentros del torneo, lo que apunta a un comienzo cerrado. 1xBet 1.78 Pronóstico Saques de esquina de Coquimbo Unido: Más de 4.5 Coquimbo Unido superó los cuatro córners en siete de sus ocho presentaciones en la Copa Chile 2026. Además, en sus cuatro partidos como visitante registró al menos cinco saques de esquina y promedia 6,63 por encuentro, la segunda cifra más alta del torneo. 1xBet 1.80 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este martes 20 de octubre, a las 20:00 horas, Unión La Calera se medirá con Coquimbo Unido en el Estadio Nicolás Chahuán, por los cuartos de final de ida de la Copa Chile 2026. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada, ya que también se vieron las caras en la Copa de la Liga. Además, será el primero de una seguidilla de tres cruces: cinco días antes del partido de vuelta, programado para el 4 de noviembre, se enfrentarán por la Liga de Primera.

El cuadro cementero viene de eliminar a Universidad Católica en los penales, aunque en la liga continúa en el fondo de la tabla de posiciones, en zona de descenso. El Pirata, por su parte, dejó en el camino a Cobreloa y viene de golear por 5-2 a Colo Colo, líder del Campeonato Nacional.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Unión La Calera vs. Coquimbo Unido para que los tengas en cuenta antes de apostar.

Dos equipos que se conocen: pocos goles en la ida

En cuatro de los últimos cinco partidos de Unión La Calera en la Copa Chile 2026, se marcaron menos de tres goles.

Esta misma tendencia se registró en cinco de los últimos siete encuentros de Coquimbo Unido en la competencia, en los que también hubo dos tantos o menos.

Además, dos de los tres enfrentamientos entre ambos equipos en lo que va del año terminaron con dos goles o menos.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.66 en 1xbet

Cementeros y Piratas suelen arrancar la copa sin goles

En cuatro de los últimos cinco partidos de Unión La Calera en esta copa, no se registraron goles durante la primera media hora.

Esta misma tendencia se observó en seis de los ocho encuentros de Coquimbo Unido en el certamen, en los que tampoco hubo anotaciones en los primeros 30 minutos.

Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 – 1.78 en 1xbet

Los aurinegros generan muchos córners

El elenco aurinegro destaca por su capacidad para generar saques de esquina: en siete de sus ocho presentaciones en la copa, ejecutó más de cuatro córners. Además, en sus cuatro partidos como visitante, alcanzó al menos cinco lanzamientos desde el banderín.

Su promedio en la competencia es de 6,63 córners por partido, la segunda cifra más alta del torneo.

Saques de esquina de Coquimbo Unido: Más de 4.5 – 1.80 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Unión La Calera vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por 1xBet Unión La Calera 2.96 1xBet Empate 3.04 1xBet Coquimbo Unido 2.42 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Unión La Calera y Coquimbo Unido se conocen bien y sus antecedentes recientes apuntan a una ida con pocos goles. Si ya elegiste un mercado, pero necesitas saber cómo realizar tu jugada en la plataforma, puedes consultar nuestra guía sobre cómo apostar en 1xbet, donde encontrarás los pasos para apostar y conocer las distintas opciones disponibles para este partido de Copa Chile.

Historial de Unión La Calera vs Coquimbo Unido: últimos partidos