Pronósticos Unión La Calera vs Coquimbo Unido: el Pirata llega envalentonado tras golear a Colo Colo

Pronósticos: Unión La Calera vs Coquimbo Unido
Este martes 20 de octubre, a las 20:00 horas, Unión La Calera se medirá con Coquimbo Unido en el Estadio Nicolás Chahuán, por los cuartos de final de ida de la Copa Chile 2026. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada, ya que también se vieron las caras en la Copa de la Liga. Además, será el primero de una seguidilla de tres cruces: cinco días antes del partido de vuelta, programado para el 4 de noviembre, se enfrentarán por la Liga de Primera.
El cuadro cementero viene de eliminar a Universidad Católica en los penales, aunque en la liga continúa en el fondo de la tabla de posiciones, en zona de descenso. El Pirata, por su parte, dejó en el camino a Cobreloa y viene de golear por 5-2 a Colo Colo, líder del Campeonato Nacional.
En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Unión La Calera vs. Coquimbo Unido para que los tengas en cuenta antes de apostar.
Dos equipos que se conocen: pocos goles en la ida
En cuatro de los últimos cinco partidos de Unión La Calera en la Copa Chile 2026, se marcaron menos de tres goles.
Esta misma tendencia se registró en cinco de los últimos siete encuentros de Coquimbo Unido en la competencia, en los que también hubo dos tantos o menos.
Además, dos de los tres enfrentamientos entre ambos equipos en lo que va del año terminaron con dos goles o menos.
Total de goles: Menos de 2.5 – 1.66 en 1xbet
Cementeros y Piratas suelen arrancar la copa sin goles
En cuatro de los últimos cinco partidos de Unión La Calera en esta copa, no se registraron goles durante la primera media hora.
Esta misma tendencia se observó en seis de los ocho encuentros de Coquimbo Unido en el certamen, en los que tampoco hubo anotaciones en los primeros 30 minutos.
Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 – 1.78 en 1xbet
Los aurinegros generan muchos córners
El elenco aurinegro destaca por su capacidad para generar saques de esquina: en siete de sus ocho presentaciones en la copa, ejecutó más de cuatro córners. Además, en sus cuatro partidos como visitante, alcanzó al menos cinco lanzamientos desde el banderín.
Su promedio en la competencia es de 6,63 córners por partido, la segunda cifra más alta del torneo.
Saques de esquina de Coquimbo Unido: Más de 4.5 – 1.80 en 1xbet
Cuotas: Unión La Calera vs Coquimbo Unido
Unión La Calera y Coquimbo Unido se conocen bien y sus antecedentes recientes apuntan a una ida con pocos goles. Si ya elegiste un mercado, pero necesitas saber cómo realizar tu jugada en la plataforma, puedes consultar nuestra guía sobre cómo apostar en 1xbet, donde encontrarás los pasos para apostar y conocer las distintas opciones disponibles para este partido de Copa Chile.
Historial de Unión La Calera vs Coquimbo Unido: últimos partidos
- Coquimbo Unido 0-1 Unión La Calera (Copa de la Liga 2026)
- Unión La Calera 0-1 Coquimbo Unido (Copa de la Liga 2026)
- Unión La Calera 1-2 Coquimbo Unido (Campeonato Nacional 2026)
- Coquimbo Unido 2-0 Unión La Calera (Campeonato Nacional 2025)
- Unión La Calera 1-4 Coquimbo Unido (Copa Chile 2025)