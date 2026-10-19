El entrenador del Cacique comentó lo que han sido estos días de entrenamiento del Tuto en el arco. “Es el problema que todo técnico quiere tener”, avisó.

Fernando Ortiz tiene un lindo problema que resolver en el arco de Colo Colo. El argentino tiene a disposición a Gabriel Maureira, Vozinha, Eduardo Villanueva y Fernando De Paul para un solo puesto, algo complejo si consideramos que ya entramos en los últimos meses del año.

De este grupo, el que menos acción ha visto en el último tiempo ha sido De Paul. Y es que el Tuto hace relativamente poco volvió a entrenar con normalidad tras la desinserción de isquiotibiales que sufrió en abril pasado.

Por lo mismo y ante las dudas que se han visto con Maureira y Vozinha bajo los tres palos, no son pocos los que quieren que De Paul tenga de regreso los guantes de titular para atajar en esta recta final de la temporada.

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Ortiz habla de la chande de que Fernando de Paul vuelva en Colo Colo

El propio Tano Ortiz habló de esta posibilidad en conferencia de prensa, donde afirmó que “lo he visto muy bien a Fer. Ya hace más de una semana que viene compitiendo a la par de sus compañeros, lo ha hecho muy bien”.

“Es un problema que yo tengo hoy en día para tomar una decisión de los cuatro arqueros que tengo. Están en un buen momento y es el problema que todo técnico quiere tener”, agregó el argentino.

Fernando de Paul no solo era el arquero titular, sino que también el capitán de Colo Colo antes de su lesión. | Foto: Photosport.

Hasta antes de la lesión que sufrió en abril el Tuto de Paul había jugado en este año un total de 12 partidos, siendo nueve por la Liga de Primera y tres en la Copa de la Liga. Recibió siete goles y en siete oportunidades entregó su portería imbatida.

Los próximos partidos de Colo Colo

El Cacique volverá a la acción para disputar los 45 minutos restantes ante Puerto Montt por la Copa Chile 2026 este martes 20 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Posteriormente en la Liga de Primera 2026 los albos jugarán por la fecha 25 ante Palestino el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

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En síntesis