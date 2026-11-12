Este reputado comunicador argentino desclasificó una anécdota con el DT de Colo Colo, quien según el reportero evitó que todo pasara a mayores con un arquero que "me quería cagar a trompadas".

Un reconocido periodista que no tiene empacho en reconocer que es hincha de Racing Club desclasificó un duro cruce que tuvo con un referente de esa institución y que requirió de la mediación de Fernando Ortiz. O al menos eso piensa él: que el actual DT de Colo Colo sirvió para amainar las aguas.

Se trata de Flavio Azzaro, quien cubría a la Academia cuando el Tano Ortiz jugaba en esa institución. Y unas críticas duras que virtió el citado comunicador al arquero Sebastián Saja significaron días de temor. Literalmente miedo, según contó él en AZZ Stream.

“Me fui despacito para prensa y dije ‘me tengo que ir’. Y me fui al frente, me pedí una milanesa. La comí tranquilo. Recontra cagón. Le pedí un favor: si viene Saja o alguien no digan que estoy acá que me quiere a cagar a trompadas. Es en serio, no se rian”, recapituló Azzaro.

Sebastián Saja era referente de Racing Club en esa época. (REUTERS/Marcos Brindicci

Azzaro prosiguió con su historia. “Nunca comí tan lento, yo que como en dos segundos y medio. Miraba pasar los autos. Tenía la media de referencia, algunos salían por el pasaje y otros, por allá. En un momento dije ‘ya está, boludo”, revivió el comentarista.

“Salgo, relojeo y pregunto a los muchachos si se habían ido todos. Me dijeron que se habían ido todos. Pasaron los días, yo me escondía. Un día viene Pablo (Aguilera) y me dice ‘Ortiz quiere hablar con vos’. El Tano. Pero quería hablar”, contó el experiodista de TyC Sports.

Fernando Ortiz jugó en Racing Club desde julio de 2012 hasta el mismo mes de 2014, cuando colgó los botines. (Getty Images).

Azzaro prosiguió con su historia. “Viene Ortiz a la sala de prensa, me habían dejado solo. No me va a pegar este. Y tuvo la mejor onda. Me dice ‘te voy a decir la verdad, te entiendo pero te equivocaste en esto. Pudiste decirlo de este modo’. Le dije gracias y le pedí una nota para el programa”, contó el avezado periodista.

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Periodista Flavio Azzaro desclasifica anécdota con Fernando Ortiz

El periodista Flavio Azzaro no sólo consiguió la entrevista con Fernando Ortiz, también logró que se apaciguaran los ánimos. “No podías perder la oportunidad de pedir una entrevista. Me dio la nota y para mí, Ortiz me paró la bronca con Saja”, contó.

“Me arregló el quilombo. Nunca más vi a Saja o si lo vi, fue dos meses después. Son cosas que te van curtiendo. Otra vez me vino a buscar (Lucas) Aveldaño porque había contado algo muy fuerte de (Patricio)Toranzo”, describió Azzaro. O sea, lo ayudó el actual DT de Colo Colo y lo amenazó un exjugador de Universidad de Chile y Deportes Iquique.

Lucas Aveldaño se enfrenta a César Pinares en un Clásico Universitario. (Martin Thomas/Photosport).

Agregó más a su historia. “Conté que Toranzo que estaba fumando en un casino. Lo último que supe de Aveldaño fue que tenía una casa de milanesas en Mallorca. Pero daba un miedo, más que Saja. Tenía pinta de sacado. Aveldaño me dijo que me iba a cagar a trompadas si decía algo de él nuevamente”, cerró Flavio Azzaro. Historias de reporteo…

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