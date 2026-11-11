El presidente de Blanco y Negro descartó algún tipo de distanciamiento con el Rey, cuya continuidad todavía no está asegurada. Y dejó todo en manos de... ¡Fernando Ortiz!

La renovación de Arturo Vidal parece que será la novela de fin de año en Colo Colo, pues el contrato del Rey vence el 31 de diciembre de 2026. Y todavía está lejos de llegar a un acuerdo para extender su permanencia en el estadio Monumental.

De hecho, hay versiones que hablan de que es mucho más factible que Vidal salga de Pedrero en vez de estirar su estadía. Por lo mismo, y una vez más, el presidente de Blanco y Negro sacó la voz para abordar un tema que ya parece majadería.

“Tenemos buena relación con Arturo, estuvimos conversando de hecho en la fiesta. Hay gente que quiere instalar un quiebre entre él y yo, lo que no es verdad”, aclaró Aníbal Mosa, mandamás de la concesionaria que controla el destino del Cacique.

Y puso el contexto sobre la mesa. “No se olviden que yo fui el que más peleó porque llegara en 2024. Yo le renové a Arturo Vidal. Sé la clase de jugador y la magnitud que tiene. Tengo el mayor respeto por él, pero también debo tener una mirada institucional”, manifestó el empresario puertomontino.

Aníbal Mosa junto al entonces presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, en la presentación de Arturo Vidal. (Javier Salvo/Photosport).

“El técnico primero. Después nos sentaremos con Arturo y los jugadores para ver cómo viene el 2027″, dijo Mosa. Una postura institucional que se ha repetido hasta el cansancio. Y no sólo del timonel de la concesionaria. También del gerente deportivo de ByN, Daniel Morón.

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Mosa deja en manos de Fernando Ortiz la renovación de Vidal en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro volvió a ratificar que la prioridad en Colo Colo es asegurar la renovación de Fernando Ortiz y que el Tano tendrá una opinión clave en torno al futuro de Arturo Vidal. “Yo no me he imaginado nada, no me lo imagino”, lanzó Aníbal Mosa.

“Vamos a conversar por supuesto, pero primero con el técnico. Arturo es muy importante, pero debemos tener una visión de institución. Renovar al entrenador, preguntarle qué tiene en la cabeza y ante eso, conversaremos con los jugadores”, afirmó el dirigente.

Fernando Ortiz tiene mucho que decir en torno a la continuidad de Vidal. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Vale decir, la opinión del entrenador argentino será muy relevante en la conformación del plantel. “Lo de Vidal depende de Fernando, de la dirigencia y del mismo Arturo. Esto siempre lo hemos sacado adelante entre todos. Debemos quedarnos con la alegría de haber obtenido un título que esperábamos desde 2024″, añadió Mosa.

Aníbal Mosa le cuelga la medalla a Arturo Vidal tras lograr ganar la Liga de Primera 2026. (Andres Pina/Photosport).

“No existe ningún tipo de fisura entre el plantel, la dirigencia y el técnico. Somos una institución alegre, volvieron a los entrenamientos y vamos a un amistoso con Racing en Concepción. No han pasado ni 48 horas desde que levantamos la copa y estamos hablando de esto”, cerró el mandamás de la concesionaria sobre un tema que resuena con fuerza en Macul. Y no tiene ápices de resolverse todavía…

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