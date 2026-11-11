Este retirado defensor, quien coincidió con Vidal en una imborrable selección chilena, dejó un tremendo elogio para el Rey en medio de este conflicto que lo tiene con un pie fuera del Cacique.

Arturo Vidal y su continuidad en Colo Colo está en vilo y han sido varias las señales de que es algo más complejo que factible. Sobre todo las declaraciones que lanzó el Rey en Chillán una vez que los albos se consagraron campeones en la Liga de Primera 2026.

El capitán del Cacique lanzó duras palabras para Blanco y Negro y evidenció su gran molestia porque no se han dado las conversaciones en torno a la renovación de su contrato, que vence a fines de 2026. En ese contexto, un retirado jugador que conoció al Rey desde muy joven dejó un recado en torno a su manera de competir.

La referencia corresponde a un zaguero central que se formó en las inferiores de Universidad Católica. Y fue un puntal en el equipo del inolvidable José Sulantay que logró el tercer lugar en el Mundial Sub 20 de Canadá en 2007. En los albores de la Generación Dorada.

Arturo Vidal ante Austria en la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Canadá 2007. (Photosport).

Más de alguno habrá notado que se trata de Hans Martínez, quien visitó el estudio de TNT Sports y analizó a Vidal. “Siempre me sacaré el sombrero con Arturo, lo tuve como compañero. Me encanta cómo juega”, aseguró el exjugador de O’Higgins y Universidad de Concepción con el recuerdo vivo de aquella Copa del Mundo para menores de 20 años.

Hans Martínez anotó el gol de Chile para vencer a Austria en el duelo por el tercer puesto. (REUTERS/Shaun Best).

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Hans Martínez elogia a Arturo Vidal con un toque de alerta a Colo Colo

Hans Martínez tiene una opinión muy positiva en torno a Arturo Vidal, aunque no lo usaría en el mismo rol donde tuvo un gran 2026 en Colo Colo. “No lo pondría de central, sí lo pondría más arriba”, manifestó el otrora líbero que también jugó en Audax Italiano.

Arturo Vidal celebra con el título de Colo Colo en Chillán. (Andres Pina/Photosport).

“Y hablando de liderazgo, marca mucha diferencia. Esa mentalidad que tiene es imposible de igualar”, añadió Martínez para graficar por qué Vidal ha tenido una carrera tan ganadora. Una cualidad que se vislumbra como necesaria para competir en la Copa Libertadores 2027.

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Por lo pronto, Colo Colo tiene que afrontar tres fechas más, aunque en medio de estos compromisos internacionales, el Cacique tendrá un amistoso ante Racing Club en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. En tanto, Vidal sigue a la espera de resolver las grandes dudas en torno a su futuro para el año entrante…