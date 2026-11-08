El King le dio con todo a la dirigencia liderada por Aníbal Mosa. La tardanza en la renovación y el sueldo lo alejan de una nueva firma.

Arturo Vidal cambió los festejos del Colo Colo campeón por un duro análisis del panorama que se viene en materia de su renovación. Conocida es su molestia por la tardanza en acercarse a conversar su continuidad y esta vez no se guardó nada.

Post celebración en cancha, el King golpeó la mesa en zona mixta del Nelson Oyarzún de Chillán. Ahí le dio con todo a Blanco y Negro, dejando en dudo si seguirá en el plantel con miras al 2027.

“Lo que la gente dice que gano, no es así, pídan el contrato… Yo gano la mitad de lo que dicen”, partió diciendo el capitán albo. Pero antes de la siguiente pregunta, el referente del Cacique siguió con su artillería, anticipando días complejos por su continuidad.

Vidal con todo contra Blanco y Negro

Si bien Aníbal Mosa dijo que ahora iniciarían las conversaciones para renovar contrato en el Colo Colo campeón, Arturo Vidal no ocultó su molestia y dejó en veremos su ciclo. Ahí apeló al tema económico con los dueños del club.

Arturo Vidal besa el trofeo de campeón que logró el Cacique en la Liga de Primera 2026.

“Si querí ganar la Libertadores, soy el de Flamengo, Palmeiras, el que menos ganaría en Brasil. Entonces, si querí competir con grandes, no podís estar llorando por eso, más en Colo Colo”, disparó.

Pero no se quedó ahí. El King siguió con su descargo contra la dirigencia liderada por Aníbal Mosa y aseguró que “soy la cara visible de los 30 auspisiadores de Colo Colo”.

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“¿Ustedes creen que podría estar yo alegando algo? Yo no tengo problemas, si Colo Colo fuera de la gente, yo jugaría gratis, pero no es de la gente”, cerró el por ahora capitán albo.