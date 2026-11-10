El histórico Patricio Mardones conversó con Redgol y apunta a los comentarios de Arturo Vidal y Aníbal Mosa contra Universidad de Chile.

Los festejos de Colo Colo por la obtención de la estrella número 35 en la Liga de Primera 2026 también han significado polémicas, especialmente con Universidad de Chile por gestos y dichos en las diferentes celebraciones.

Por un lado Aníbal Mosa con gestos obscenos, Arturo Vidal que dijo de todo en el Monumental y, a esto, se sumó Leo Rey que lanzó su popular frase, ahora apuntada a los azules.

Por lo mismo, un histórico de la U conversó con Redgol y recriminó fuertemente la forma en que han tenido de cargar a los azules, dejando en claro que es bastante ordinario, según detalló Patricio Mardones.

“Colo Colo es un justo ganador del campeonato, pero creo que la forma en que celebró no tiene sentido, creo que un jugador tan importante como Vidal el presiente del club tengan ese tipo de reacciones en una celebración es muy malo para el fútbol chileno“, destacó.

Colo Colo y la U podrían jugar un Superclásico en la Copa Chile.

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Pato Mardones adelanta una final si chocan en la Copa Chile

Patricio Mardones asegura que en lo futbolístico no hay problema en asumir que Colo Colo levantó el título merecidamente, pero tras coronarse, las actitudes han dejado que desear.

“Buscamos que las familias vuelvan a los estadios y hacemos ese tipo de acciones que no engrandecen nada el futbol. Festejar un torneo es merecido, pero mofarse de esa forma con tanta gente, en un espectáculo trasmitidito, además se presta un cantante que está en gran momento es muy malo, no solo por la U, es por el fútbol“, destacó.

Además puso un punto sobre la mesa, es que ambos equipos todavía tienen chances de jugar una final en diciembre, lo que enciende los ánimos de los hinchas y se puede hablar de lamentables hechos.

“Hipotéticamente la U y Colo Colo podían jugar una final de Copa Chile, imagínate, supongo que quieren estadio lleno con ambas barras, imposible jugar así y después nos quejamos”, comenta.

“Lo mismo que Mosa, que ha sido apasionado, no puede hacer eso. Los otros jugadores tampoco, es algo que le hace muy mal al fútbol. Nadie de cualquier equipo está de acuerdo, de ningún equipo. Repito, fue un gran triunfo en cancha, pero lo que hicieron está demás”, cerró.